Rechemarea în service acoperă mai multe modele produse între 2015 și 2019, printre care Lincoln MKC, Lincoln Navigator, Mustang, seriile F-250 până la F-550, Expedition, Edge, Transit, Transit Connect, Econoline și Ranger.

Potrivit documentelor transmise Administrației Naționale pentru Siguranța Traficului Rutier (NHTSA), problema constă într-o defecțiune software care poate duce la înghețarea sau întârzierea imaginii camerei retrovizoare.

Din totalul vizat, aproximativ 1,45 milioane de vehicule se află în Statele Unite, 122.000 în Canada, iar restul de circa 300.000 sunt distribuite pe alte piețe internaționale.

Ford a recunoscut că a primit peste 44.000 de revendicări de garanție la nivel global, precum și 18 accidente legate de această defecțiune, niciunul soldat cu victime. Dealerii auto vor fi responsabili să inspecteze și să înlocuiască camerele video defecte.

Nu este prima rechemare declanșată de Ford pentru probleme similare. În aprilie 2025, compania a rechemat 160.000 de vehicule din anul 2015 din cauza aceleiași defecțiuni. În plus, în noiembrie 2024, Ford a acceptat să plătească o amendă de 165 de milioane de dolari, după ce NHTSA a concluzionat că producătorul nu a reacționat la timp pentru a retrage vehiculele cu camere defecte.

Tot marți, NHTSA a anunțat că Magna International, un furnizor canadian de piese auto, va retrage de pe piață peste 250.000 de camere retrovizoare montate pe anumite modele Ford și Stellantis, pentru a preveni riscurile suplimentare de siguranță.

A fost un an destul de dificil pentru Ford în ceea ce privește rechemările în service, potrivit Motor1. Până în august, producătorul auto a emis cele mai multe rechemări dintre toți producătorii auto. Aceste rechemări acoperă mai multe modele.

Primele probleme majore au apărut la mijlocul lunii ianuarie, când compania a emis patru rechemări diferite, de la pierderea puterii de tracțiune până la o casetă de direcție asamblată greșit.

Cea mai aglomerată zi pentru Ford a fost 27 mai, când a emis 13 rechemări într-o singură zi – același număr de rechemări pe care Mercedes-Benz l-a avut în întregul an.

Conform datelor furnizate de NHTSA, cele mai multe rechemări ale Ford sunt legate de sistemele electrice, 21 la număr. Alte 12 sunt legate de sistemele de prevenire a coliziunilor la mersul înapoi (cameră video pentru marșarier), 10 sunt din cauza trenului de rulare, iar șapte vizează sistemele de frânare. Și lista mult mai lungă.

De menționat că, rechemările în service nu sunt întotdeauna un lucru rău, mai ales dacă ajută la identificarea unor probleme mai mari de fabricație.