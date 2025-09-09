O publicație independentă din Federația Rusă notează că Alina Kabaeva, fosta gimnastă rusă, ar face bani frumoși din funcția de conducere pe care o deține în National Media Group.

Aceeași sursă mai spune că aceasta, considerată de mulți partenera de viață a lui Vladimir Putin, are o avere considerabil mai mare de când a început războiul din Ucraina.

În perioada 2023–2025, veniturile obținute de aceasta din cadrul companiei National Media Group au însumat peste 1,3 miliarde de ruble (aproximativ 13,2 milioane de euro), înregistrând o creștere constantă de la an la an.

Asta înseamnă circa 375 de milioane de ruble (3,82 milioane de euro) în 2023, 450 de milioane de ruble (4,58 milioane de euro) în 2024 și 520 de milioane de ruble (5,3 milioane de euro) în 2025.

Totuși, veniturile Alinei Kabaeva nu provin exclusiv din salariu. Ea își completează averea prin depozitele plasate la Rossiya Bank, instituție financiară legată de cercul apropiat al lui Vladimir Putin. La începutul anului 2025, conturile sale însumau aproximativ 1,6 miliarde de ruble (16,3 milioane de euro), iar cu o dobândă de 21% acestea îi generează peste 300 de milioane de ruble pe an.

Sumele obținute sunt direcționate către achiziții de lux. În aparițiile sale publice, Alina Kabaeva poartă frecvent ținute costisitoare ale unor branduri occidentale și rusești. De pildă, un costum semnat de casa americană Proenza Schouler valorează câteva mii de euro, iar la antrenamentele elevelor sale optează pentru pantofi sport Brunello Cucinelli, în jur de 2.000 de dolari perechea. Dintre designerii ruși, o preferă pe Ulyana Sergeenko, ale cărei genți ajung la prețuri de aproximativ un sfert de milion de ruble.

Cu toate acestea, sancțiunile internaționale i-au restrâns posibilitățile de divertisment.

Presupusa parteneră a lui Vladimir Putin nu mai poate acum să călătorească frecvent la Milano, München sau Lugano, folosind avioane private pentru care plătea până la 2 milioane de ruble per zbor.

De când au fost instituite restricțiile împotriva Federației Ruse, destinațiile sale se limitează la țările din Comunitatea Statelor Independente și la regiuni din Asia.