O nouă anchetă realizată de activista anticorupție Maria Pevchikh scoate la iveală detalii inedite despre ceea ce pare a fi cea mai bine păzită taină a Kremlinului. Este vorba despre presupusa viață de familie a președintelui rus, Vladimir Putin, inclusiv educația și protecția de lux a doi băieți despre care se spune că ar fi fiii săi cu fosta campioană olimpică la gimnastică ritmică, Alina Kabaeva.

Potrivit dezvăluirilor (neconfirmate din surse oficiale), cei doi copii — Ivan, de 10 ani, născut în Elveția, și Vladimir Jr., de 6 ani, născut la Moscova în 2019 — sunt educați în reședințe secrete, în special în complexul prezidențial de la Valdai.

Lecțiile lor de germană sunt predate de două profesoare străine, Sofia Bozic (33 de ani, cetățeană a Bosniei) și Irene Ens (36 de ani, din Germania), care primesc onorarii impresionante: aproximativ 36.000 de dolari pe lună, scrie Daily Mail.

Pevchikh afirmă că aceste salarii nu provin din venitul oficial al lui Putin — estimat la doar 94.000 de lire pe an — ci din fondurile unui aliat apropiat, oligarhul Gennady Timchenko, în vârstă de 72 de ani, cu o avere estimată la 16 miliarde de lire.

Documente scurse arată că Timchenko nu doar plătește tutorii, ci a oferit și sume uriașe: 4,6 milioane de lire către fundația Alinei Kabaeva și 4,2 milioane de lire unei clinici asociate cu fiica cea mare a lui Putin, Maria Voronțova.

Reședința din Valdai, unde Putin ar petrece mult timp cu Kabaeva și copii, este protejată de un dispozitiv militar de cel puțin 12 sisteme antiaeriene moderne, are o zonă de excludere mai mare decât insula Malta și este deservită de o linie feroviară privată pe care circulă trenul blindat al liderului rus. În incinta complexului s-au construit un circuit de karting, un loc de joacă de mari dimensiuni și spații de recreere în pădure.

Imaginile recente prezentate de diverse canale anti-Kremlin au arătat pentru prima dată presupusa față a celor doi băieți. Surse apropiate de forțele de ordine și servicii secrete afirmă că Ivan trăiește într-o izolare aproape totală, petrecându-și timpul doar cu gărzi de corp, guvernante și profesori.

Putin nu a confirmat niciodată oficial existența acestei familii, dar Pevchikh susține că întregul mecanism financiar — cu „cutia de bani” administrată de prieteni-oligarhi — există încă din primul său mandat prezidențial, început în anul 2000, și continuă să fie rafinat.

În opinia sa, aceste tranzacții demonstrează cum resursele și rețelele de putere din jurul liderului rus sunt folosite pentru a susține în secret un stil de viață opulent, ferit de ochii publicului.