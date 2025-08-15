O carte nouă despre viața șefului de la Kremlin scoate la lumină realități tulburătoare. Se pare că tatăl lui Vladimir Putin a rănit-o destul de grav pe viitoarea soție cu o furcă, într-un acces de furie. Volumul „Țarul în persoană: Cum ne-a păcălit Vladimir Putin pe toți” aduce la cunoștința publicului detalii necunoscute despre liderul de la Kremlin. În acest volum i se prezintă viața înainte de a prelua frâiele Rusiei.

Conform relatărilor din carte, tatăl lui Vladimir Putin a lovit-o cu furca pe mama dictatorului. I-a provocat acesteia pierderea unui ochi, într-un episod de furie extremă. Totul s-a petrecut în 1928, când Marusia avea doar 17 ani. Atunci, tatăl lui Vladimir Putin a venit în regiunea Tver împreună cu mai mulți prieteni la locuința Marusiei, în lipsa acesteia.

„Marusia nu a vrut să-i lase să intre. Asta pare să-l fi înfuriat. Au luat furca ce stătea lângă gard și au început să dărâme poarta. Ea s-a speriat, a fugit din casă și a alergat spre gard. Atunci, Volodka, tatăl lui Putin, a spart poarta cu furca și a lovit-o direct în față. Pe scurt, i-a scos din greșeală ochiul. A dus-o imediat la spital, unde ochiul i-a fost îndepărtat”, a povestit martora Anfisa Kormilițîna, potrivit Mirror.

După incidentul care a lăsat-o pe Marusia fără un ochi, femeia l-a amenințat pe Putin senior. Aceasta a afirmat că îl va da în judecată dacă nu se va căsători cu Marusia. La acea vreme, pierderea unui ochi reprezenta o rușine enormă. Mama lui Vladimir Putin a trăit ani de zile sub această presiune și a purtat un ochi de sticlă. Din rușine, evita să privească oamenii în ochi și obișnuia să-și încline capul într-o parte atunci când conversa cu cineva.

„Marusiei i-a fost foarte jenă mai târziu de ochiul ei de sticlă, nu se uita niciodată în fața ta când vorbea și își înclina capul într-o parte.”, a mai povestit martora.

Potrivit Anfisei Kormilițîna și coautorului cărții, Roman Badanin, tatăl lui Vladimir Putin manifesta permanent un comportament agresiv față de adolescente. Se pare că obișnuia să ridice fustele fetelor și să le lege în nod deasupra capului, astfel încât ceilalți băieți să le poată admira lenjeria.

În ciuda incidentului care a lăsat-o pe mama sa fără un ochi, Vladimir Putin i-a descris mereu părinții săi ca fiind „perfecți”. Deși vorbea frumos despre ei, autorii cărții susțin că Putin și-a ascuns, de fapt, viața personală.

„Niciodată nu l-am văzut pe tatăl meu beat. Nu s-a întâmplat deloc. Nici nu mai vorbesc de mama. N-am auzit vreodată o înjurătură de la el. Niciuna. La fel și în cazul mamei.”, declara Vladimir Putin în trecut.

Părinții lui Vladimir Putin nu au mai apucat să-l vadă pe fiul lor conducând Rusia. Vladimir Spiridinovici Putin și Maria Șelomova au decedat în 1999, respectiv 1998, fiind înmormântați în cimitirul Serafimovskoie din Sankt-Petersburg.