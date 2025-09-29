Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat luni atribuirea contractului pentru Drumul Expres Focșani–Brăila către Asocierea SA&PE Construct – Spedition UMB – Tehnostrade – Arcada Company, valoarea ofertei fiind de 4,29 miliarde lei, fără TVA.

„Obiectivul de infrastructură va avea 73,5 km și va fi realizat într-un singur lot – cel mai lung tronson de drum de mare viteză construit printr-un singur contract în România!”, a precizat ministrul, subliniind că acest proiect marchează un moment important pentru dezvoltarea rețelei de drumuri rapide din țară.

Durata contractului este stabilită la șase luni pentru proiectare și 36 de luni pentru execuția lucrărilor, iar constructorii vor trebui să respecte termenele stabilite și standardele de calitate impuse la nivel european.

Proiectul include „57 de poduri și viaducte, șase noduri rutiere (inclusiv legătura cu A7 și Podul de la Brăila), două parcări și un spațiu de servicii cu benzinărie și zonă de alimentație publică”.

Drumul expres va avea rolul de a fluidiza traficul și de a conecta regiunile Moldovei și Munteniei, facilitând legătura între autostrada A7, Podul peste Dunăre de la Brăila și Drumul Expres Brăila–Galați. „Drumul expres va asigura conexiunea dintre Autostrada Moldovei (A7), Podul peste Dunăre de la Brăila, Drumul Expres Brăila-Galați, dar și legătura mai departe spre Tulcea și Constanța”, a adăugat ministrul.

Pe lângă avantajele logistice, proiectul are un impact economic major pentru regiune, stimulând dezvoltarea locală și crearea de noi locuri de muncă în timpul execuției lucrărilor.

Investiția este finanțată prin Programul Transport 2021-2027 și Bugetul de Stat, reprezentând un pas esențial în modernizarea infrastructurii rutiere a României. Ministrul Ciprian Șerban a subliniat că realizarea acestui tronson de drum rapid va contribui la creșterea siguranței rutiere, la reducerea timpului de călătorie și la facilitarea comerțului și transportului de marfă între regiuni.

„Este un pas uriaș pentru infrastructura rutieră din România și pentru dezvoltarea regiunii!”, a concluzionat ministrul.

Drumul Expres Focșani–Brăila reprezintă unul dintre proiectele prioritare ale Ministerului Transporturilor, alături de alte drumuri expres și autostrăzi care urmează să fie realizate în următorii ani. Aceasta marchează o continuare a strategiei de modernizare a rețelei de transport, menită să reducă decalajele între regiunile țării și să asigure o mobilitate mai rapidă și mai sigură pentru participanții la trafic.