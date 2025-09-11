CNIR a anunțat că ”a transmis, spre validare, către ANAP, contractul pentru asigurarea serviciilor de consultanţă pentru Drumul Expres Bacău-Piatra Neamţ. Contractul are o durată estimată de 108 luni (48 luni pentru proiectare şi execuţie lucrări, respectiv 60 de luni perioada de garanţie), un cost estimat de 26 milioane lei, iar documentaţia licitaţiei urmează să fie publicată în SEAP după validarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice”.

Finanțarea este asigurată din fonduri europene, prin Programul Transport 2021-2027.

Potrivit companiei, ”rolul consultantului este foarte important, asigurând următoarele activităţi: asigură serviciile managementului de proiect; verifică atât calitatea proiectului tehnic, cât şi a lucrărilor executate; monitorizează respectarea obligaţiilor şi termenelor contractuale; organizează şedinţele de progres şi de calitate săptămânale cu prezenţa fizică în şantier cu antreprenorul; evaluează impactul economic, social şi de mediu al proiectului”.

Drumul Expres Bacău–Piatra Neamț, care va conecta municipiul Piatra Neamț la Autostrada Moldovei (A7), reprezintă o investiție estimată la peste 6 miliarde de lei. Pentru contractul de proiectare și execuție au fost depuse șapte oferte, aflate acum în etapa finală de evaluare.

Acest drum de mare viteză va avea o lungime de 51 de kilometri și șase noduri de acces. Iar pe lângă infrastructura modernă, va aduce și beneficii economice, întrucât pe durata lucrărilor, va fi nevoie de aproape 2.000 de muncitori.

Primarul Municipiului Iași, Mihai Chirica, a făcut referire la posibilitatea ca tronsoanele de autostradă Pașcani-Iași-Ungheni și Pașcani-Siret să fie incluse în programul SAFE, afirmând că ce nu a reușit clasa politică în ultimii 30 de ani a reușit „nenorocitul de război” din Ucraina.

„Din fericire sau din păcate, ce n-a reuşit clasa politică, Parlamentul, 30 de ani, a reuşit nenorocitul de război din Ucraina! Guvernul României a anunţat în această săptămână că tronsonul Paşcani – Iaşi – Ungheni din Autostrada „Unirii” A8, alături de tronsonul Paşcani – Suceava – Siret din Autostrada „Moldovei” A7 ar putea beneficia de finanţare prin mecanismul european Security Action for Europe (SAFE)”, a declarat el joi, 11 septembrie.

Chirica a mulțumit Guvernului României și partenerilor europeni pentru susţinerea acestor proiecte „vitale” pentru Iaşi şi întreaga regiune de nord-est.