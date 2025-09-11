Bogdan Despescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne (MAI), a explicat că Poliția a pus la punct o nouă concepție în sistem integrat pentru a gestiona traficul așteptat odată cu începerea anului școlar și cu revenirea oamenilor din concedii.

Potrivit acestuia, planul se bazează pe o prezență mai numeroasă a polițiștilor în intersecții, și în același timp pe o corelare cu acțiunile altor autorități și cu utilizarea mai eficientă a sistemelor video.

Potrivit acestuia, numărul intersecțiilor supravegheate a crescut de la 17 la 98, iar efectivele Poliției Rutiere au fost suplimentate atât dimineața, cât și după-amiaza. Intervențiile suplimentare sunt programate în intervalele orare cu cel mai aglomerat trafic: 7:00 – 10:00 și 16:00 – 19:30.

„Am elaborat o nouă concepţie de lucru, o concepţie în sistem integrat pentru gestionarea valorilor ridicate de trafic preconizate odată cu începerea noului an şcolar şi cu revenirea multor cetăţeni din concedii în Capitală. Această concepţie este realizată prin îmbinarea unei prezenţe cu un număr mai mare de efective în intersecţii, dar, în acelaşi timp, o corelare cu ceilalţi actori, cu celelalte autorităţi şi folosirea într-un mod eficient a sistemelor video. Am crescut prezenţa în intersecţii – de la 17 intersecţii câte erau în perioada anterioară la 98. Am suplimentat efectivele Poliţiei Rutiere atât la schimbul I, cât şi la schimbul II. Momentele de prezenţă suplimentară sunt de la 7:00 până la 10:00 dimineaţa şi, bineînţeles, în partea a doua a zilei, de la 16:00 la 19:30”, a declarat acesta joi, 11 septembrie.

Bogdan Despescu a mai precizat că în București, funcționează 715 unități de învățământ, iar concepția vizează atât școlile, dar în special intrările și principalele coridoare de tranzit.

Pe lângă cele 98 de intersecții, în anumite momente, vor mai exista alte șapte intersecții asigurate cu poliţişti din cadrul Inspectoratul General al Poliţiei Române, a adăugat secretarul de stat.

„Pe lângă axul central, avem intrările din judeţul Ilfov, iar concepţia îmbină resursa din Bucureşti cu cea din IPJ Ilfov şi de la Brigada Autostrăzi”, a spus el.

Despescu a mai menționat că în Capitală locuiesc peste 2,1 milioane de oameni, iar în județul Ilfov, aproximativ 530.000. Parcul auto al regiunii depășește 1,8 milioane de vehicule, iar numărul celor care tranzitează Bucureștiul cu autovehicule se situează undeva la peste 320.000 de vehicule.

Secretarul de stat a mai spus că măsura este una permanentă.