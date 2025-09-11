Hanoracele de damă supradimensionate continuă să atragă atenția în acest sezon. Multe persoane aleg acest stil pentru libertatea de mișcare și aspectul relaxat pe care această piesă le oferă. Datorită croielii largi și a materialelor moi, poți combina un hanorac oversized atât cu blugi boyfriend, cât și cu pantaloni mulați sau colanți, pentru a echilibra proporțiile.

Dacă vrei să adaugi o notă feminină, poartă-l cu o fustă mini plisată și cizme înalte. Pe stradă, poți vedea deseori hanorace cu umeri lăsați, mâneci largi sau glugi ample, semn că designeri ca The North Face sau Tommy Jeans rămân surse de inspirație pentru mulți. Dacă ai rețineri la început, alege accesorii simple – de exemplu, o curea subțire peste hanorac sau o pălărie structurată, care să atragă privirea în partea superioară.

Hanoracele cu imprimeuri atrag rapid privirile, mai ales dacă alegi un model potrivit personalității tale. Unele persoane preferă hanoracele cu mesaje scurte sau detalii grafice inspirate din anii ’80-’90, iar altele aleg variante cu imprimeuri florale discrete sau geometrice. Branduri precum Guess sau Calvin Klein propun hanorace cu desene simple, plasate pe piept, care adaugă un accent vizual fără a supraîncărca ținuta.

Poartă un hanorac cu un imprimeu minimalist cu pantaloni negri și adidași albi pentru o ținută relaxată de zi sau alege un model cu un design colorat pentru un outfit destinat unui festival. Indiferent de alegere, un hanorac cu print te ajută să-ți exprimi vizual preferințele sau starea de spirit!

Dacă preferi piesele practice, hanoracele cu fermoar reprezintă o alegere inspirată. Mulți dintre noi le folosim în zilele răcoroase, în special modelele din fleece sau cu glugă dublată, care sunt perfecte pentru plimbări sau activități în aer liber. Avantajul acestor hanorace constă în ușurința cu care le poți adăuga peste un tricou sau o cămașă.

Pentru un look casual elegant, încearcă o combinație între un hanorac cu fermoar, o cămașă albă, pantaloni culotte și un palton lung. Acest mix de straturi rămâne potrivit atât pentru birou, cât și pentru întâlniri cu prietenii.

Tot mai multe colecții includ hanorace cu o croială lungă, care pot înlocui cu succes o rochie în ținutele de zi. Poți crea rapid o ținută confortabilă cu un hanorac lung și colanți sau dresuri mate. Adaugă pantofi sport masivi sau cizme biker și ești gata de plecare!

De asemenea, modelele loose în tonuri de gri, nude sau pastel, se potrivesc sezonului și pot transforma rapid un hanorac într-o ținută feminină, comodă și actuală. Acest stil este ușor de adaptat pentru ieșiri de weekend sau chiar petreceri informale!

Streetwear-ul rămâne printre cele mai influente stiluri în moda urbană. Unele hanorace ies în evidență prin imprimeuri de mari dimensiuni, patch-uri colorate sau efecte de tip washed. Colaborările dintre branduri și artiști introduc modele noi în fiecare sezon, cu elemente grafice captivante sau mesaje originale.

De exemplu, colecțiile recente de la Puma, Nike sau Trendyol Collection includ hanorace cu influențe din cultura hip-hop sau urbană. Dacă vrei să-ți exprim personalitatea prin hainele pe care le porți, alege un hanorac cu un imprimeu artistic sau cu o inscripție care îți reflectă atitudinea. Pentru inspirație, consultă colecțiile moderne, unde găsești o varietate amplă de modele, de la look-uri simple la variante îndrăznețe!

Hanoracele pot deveni ușor elementul principal al unei ținute, dacă le stilizezi corect:

Ținuta casual: combină un hanorac supradimensionat cu blugi largi și pantofi sport pentru un outfit relaxat, de zi;

Look office casual: încearcă un hanorac simplu sau cu broderie, completat cu pantaloni eleganți și un sacou lejer. Accesorizează discret;

Stil streetwear: poartă hanorace cu imprimeuri grafice, pantaloni cargo și bocanci chunky pentru un aspect modern;

Pentru sezonul rece: alege seturi cu hanorac și pantaloni asortați și completează look-ul cu o jachetă groasă când temperaturile scad.

Experimentează cu accesorii — de exemplu, un rucsac mini sau o șapcă bine aleasă. Pentru ieșirile de weekend, joacă-te cu mixul între casual și sport, mizând pe confort și originalitate.

Alege hanorace care îți avantajează silueta și se potrivesc activităților tale zilnice. Iată câteva sugestii:

Culori populare: griul clasic rămâne prezent, la fel și nuanțele naturale de bej, olive sau maro. Pastelurile, precum lila sau roz pudrat pot oferi un plus de prospețime garderobei tale; Acordă atenție mărimii: proporția între umeri și lungime contează, iar dacă te afli între două mărimi, varianta mai mare este alegerea ideală pentru sezonul rece; Materialul: optează pentru hanorace din bumbac organic sau materiale reciclate, mai ales dacă vrei confort sporit sau un plus de durabilitate.

Pentru inspirație, observă colecțiile lansate de branduri cunoscute precum Trendyol Collection, Calvin Klein sau Nike, unde se găsesc periodic modele noi, aliniate la trendurile actuale. Încearcă să experimentezi cât mai mult cu diferite modele de hanorace, identifică ceea ce te reprezintă și nu ezita să adaptezi recomandările la gusturile și preferințele tale!