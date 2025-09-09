De ce ar trebui să avem economiile în euro? Ce avantaje oferă moneda euro?
Economiile în lei oferă dobânzi mai atractive, în timp depozitele în euro pot profita de creșterea cursului valutar. Totuși, alegerea monedei de economisire trebuie corelată cu scopul în care economisim banii. Indiferent de caz, moneda de economisire trebuie să fie corelată cu moneda în care urmează să folosim banii în viitor.
Moneda euro oferă numeroase avantaje cetățenilor, întreprinderilor și economiilor statelor care o utilizează. Printre acestea se numără:
- ușurința cu care prețurile pot fi comparate între țări, ceea ce stimulează concurența între întreprinderi, aducând astfel beneficii consumatorilor;
- stabilitatea prețurilor folosind euro, întreprinderile pot să vândă și să cumpere în zona euro și să facă comerț cu restul lumii, mai ușor, mai ieftin și mai sigur;
- o mai bună stabilitate economică și condiții propice pentru creștere economică;
- piețe financiare mai bine integrate și, prin urmare, mai eficiente;
- o mai mare influență în economia mondială;
- un simbol tangibil al identității europene.
De altfel, aceste avantaje sunt interconectate. De exemplu, stabilitatea economică este benefică pentru economia statelor membre ale Uniunii Europene întrucât le permite guvernelor să facă planuri pentru viitor, dar și pentru întreprinderi, reducând incertitudinile și încurajând investițiile.
Avantajele monedei euro la scară globală
Statutul monedei euro și anvergura zonei euro oferă noi oportunități la nivel mondial. Zona euro reprezintă o regiune atractivă pentru oamenii de afaceri din țările terțe, ceea ce încurajează comerțul și investițiile. Mai mult, prudența cu care este gestionată economia zonei euro face ca moneda euro să reprezinte o alegere atractivă pentru rezervele de valută ale țărilor terțe. Euro este a doua monedă de rezervă din întreaga lume.
Stabilitatea monedei euro face ca întreprinderile din întreaga lume care tranzacționează cu Europa să accepte prețuri exprimate în euro. Astfel, întreprinderile europene sunt scutite de costurile legate de modificările survenite la nivelul cursurilor de schimb valutar și de conversia monedei euro în alte monede.
Pe de altă parte, dimensiunea zonei euro și buna sa gestionare asigură stabilitatea economică, ceea ce o protejează de eventuale „șocuri” economice externe, ci anume schimbările economice bruște care pot apărea în afara zonei euro și pot afecta negativ economiile naționale. De exemplu, creșterea prețului petrolului sau turbulențele de pe piețele valutare internaționale.
Cum generează moneda euro aceste avantaje?
Moneda euro a eliminat costurile fluctuațiilor cursului de schimb în zona euro. Astfel, consumatorii și întreprinderile din zona euro sunt protejați împotriva fluctuațiilor costisitoare de pe piețele valutare, care, în unele țări, au subminat încrederea, au descurajat investițiile și au cauzat instabilitate economică.
Înainte de introducerea monedei euro, schimbul valutar și tranzacțiile între țări presupuneau costuri și riscuri suplimentare, în condiții lipsite de transparență. Utilizarea unei monede unice facilitează activitatea economică și investițiile în zona euro, reducând costurile și diminuând nivelul de risc.
Explicații oferite și de economistul Radu Georgescu
Iată și opiniile pe acest subiect ale unui cunoscut economist român. La începutul anului 2025, Radu Georgescu a explicat de ce ar fi de preferat ca românii să-și păstreze economiile în euro.
În primul rând, dobânda la depozitele în lei este mai mare. Dobândă mică înseamnă monedă puternică, dobândă mare înseamnă monedă slabă. Economiile ar trebuie să fie ținute într-o monedă puternică, spune Georgescu.
În al doilea rând, toate prețurile din România sunt legate de moneda euro. Astfel, românii sunt protejați de devalorizarea leului.
„Valoarea unei monede este dată de indicatorul Cont Curent.
Acest indicator arată tranzacțiile dintre diversele monede.
România are cel mai mare deficit de Cont Curent din UE.
În 2024 au ieșit din România (din tranzacții comerciale import–export) 27 miliarde euro mai mult decât au intrat.
Acest indicator a crescut cu 7 miliarde euro comparat cu 2023.
În mod normal, euro ar trebui să crească în fiecare zi.
Cursul euro nu crește, încă, deoarece statul împrumută euro de la bănci externe, bani pe care îi vinde în România.
Această schemă nu prea mai poate să funcționeze deoarece România este obligată să reducă deficitul bugetar.
Plus că au crescut mult dobânzile la împrumuturi.
Săptămâna trecută, Bank of America a scris în raportul pentru România că este risc mare de creștere a cursului pentru euro.
Lucrul acesta va duce la creșterea tuturor prețurilor.
O altă întrebare pe care o primesc: „Este bine să cumpăr titluri de stat emise de România?”
Dobânzile la titlurile de stat emise de România sunt în jur de 8%.
Germania plătește o dobândă de 2,5% pentru titlurile de stat.
Bulgaria plătește 4,5%.
De ce România plătește dobânzi mult mai mari?
Motivul este cel prezentat de mine: riscul de devalorizare a leului.
Bonus: avem riscuri fiscale și monetare din cauza deficitului bugetar foarte mare.
Băncile străine împrumută, încă, România deoarece știu de aceste riscuri și folosesc instrumente de protecție financiară.
Se numesc Swap pe dobândă și Swap pe valută.
Aceste tehnici financiare se numesc Hedging.
Cu alte cuvinte, băncile străine se protejează pentru devalorizarea leului.
Persoanele fizice nu au acces la aceste instrumente financiare și nu au posibilitatea să se protejeze.
Gravitația și economia
În Univers toate lucrurile se mișcă datorită gravitației.
Pe planeta Pământ toate lucrurile sunt mișcate de economie.
De aceea este foarte important să înțelegi cum funcționează economia.”, a mai scris economistul în luna ianuarie pe contul său de Facebook.