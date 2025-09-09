Economiile în lei oferă dobânzi mai atractive, în timp depozitele în euro pot profita de creșterea cursului valutar. Totuși, alegerea monedei de economisire trebuie corelată cu scopul în care economisim banii. Indiferent de caz, moneda de economisire trebuie să fie corelată cu moneda în care urmează să folosim banii în viitor.

Moneda euro oferă numeroase avantaje cetățenilor, întreprinderilor și economiilor statelor care o utilizează. Printre acestea se numără:

ușurința cu care prețurile pot fi comparate între țări, ceea ce stimulează concurența între întreprinderi, aducând astfel beneficii consumatorilor;

stabilitatea prețurilor folosind euro, întreprinderile pot să vândă și să cumpere în zona euro și să facă comerț cu restul lumii, mai ușor, mai ieftin și mai sigur;

o mai bună stabilitate economică și condiții propice pentru creștere economică;

piețe financiare mai bine integrate și, prin urmare, mai eficiente;

o mai mare influență în economia mondială;

un simbol tangibil al identității europene.

De altfel, aceste avantaje sunt interconectate. De exemplu, stabilitatea economică este benefică pentru economia statelor membre ale Uniunii Europene întrucât le permite guvernelor să facă planuri pentru viitor, dar și pentru întreprinderi, reducând incertitudinile și încurajând investițiile.

Statutul monedei euro și anvergura zonei euro oferă noi oportunități la nivel mondial. Zona euro reprezintă o regiune atractivă pentru oamenii de afaceri din țările terțe, ceea ce încurajează comerțul și investițiile. Mai mult, prudența cu care este gestionată economia zonei euro face ca moneda euro să reprezinte o alegere atractivă pentru rezervele de valută ale țărilor terțe. Euro este a doua monedă de rezervă din întreaga lume.

Stabilitatea monedei euro face ca întreprinderile din întreaga lume care tranzacționează cu Europa să accepte prețuri exprimate în euro. Astfel, întreprinderile europene sunt scutite de costurile legate de modificările survenite la nivelul cursurilor de schimb valutar și de conversia monedei euro în alte monede.

Pe de altă parte, dimensiunea zonei euro și buna sa gestionare asigură stabilitatea economică, ceea ce o protejează de eventuale „șocuri” economice externe, ci anume schimbările economice bruște care pot apărea în afara zonei euro și pot afecta negativ economiile naționale. De exemplu, creșterea prețului petrolului sau turbulențele de pe piețele valutare internaționale.

Moneda euro a eliminat costurile fluctuațiilor cursului de schimb în zona euro. Astfel, consumatorii și întreprinderile din zona euro sunt protejați împotriva fluctuațiilor costisitoare de pe piețele valutare, care, în unele țări, au subminat încrederea, au descurajat investițiile și au cauzat instabilitate economică.

Înainte de introducerea monedei euro, schimbul valutar și tranzacțiile între țări presupuneau costuri și riscuri suplimentare, în condiții lipsite de transparență. Utilizarea unei monede unice facilitează activitatea economică și investițiile în zona euro, reducând costurile și diminuând nivelul de risc.

Iată și opiniile pe acest subiect ale unui cunoscut economist român. La începutul anului 2025, Radu Georgescu a explicat de ce ar fi de preferat ca românii să-și păstreze economiile în euro.

În primul rând, dobânda la depozitele în lei este mai mare. Dobândă mică înseamnă monedă puternică, dobândă mare înseamnă monedă slabă. Economiile ar trebuie să fie ținute într-o monedă puternică, spune Georgescu.

În al doilea rând, toate prețurile din România sunt legate de moneda euro. Astfel, românii sunt protejați de devalorizarea leului.