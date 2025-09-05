Comisia Europeană a anunțat vineri, 5 septembrie 2025, că a amendatGoogle cu 2,95 miliarde de euro pentru încălcarea normelor Uniunii Europene în materie de concurență pe piața tehnologiei publicitare.

Gigantul american a încălcat normele de concurență prin favorizarea propriilor servicii tehnologice de publicitate online în detrimentul concurenților săi, abuzând astfel de poziția sa dominantă pe piața tehnologiei publicitare. Comisia Europeană a ordonat Google să înceteze astfel de practici și să implementeze măsuri care ar pune capăt oricărui conflict de interese în lanțul de aprovizionare al piețelor de tehnologie publicitară.

Pe lângă amendă, Google are acum la dispoziție 60 de zile pentru a informa Comisia Europeană despre cum își va rezolva comportamentul.

Google a anunțat, la rândul său, că va contesta decizia Comisiei Europene.

„Comisia impune o amendă nejustificată și solicită modificări care vor afecta mii de întreprinderi europene, îngreunându-le câștigul de bani”, a anunțat Lee-Anne Mulholland, vicepreședinte Google și șeful global al departamentului de reglementare.

Șefa Comisiei pentru Concurență a UE, Teresa Ribera, trebuia să anunțe decizia de a amenda Google pentru această practică, dar decizia a fost blocată de comisarul european pentru Comerț, Maroš Šefčovič, din cauza îngrijorării că amenda ar putea dăuna relațiilor comerciale UE–SUA. Maroš Šefčovič spunea, zilele trecute, că procedurile interne ale Comisiei Europene „există dintr-un motiv”.

Comisia Europeană a deschis cazul de concurență împotriva diviziei de tehnologie publicitară a Google în iunie 2021, declarând la momentul respectiv că era îngrijorată că Google ar putea favoriza propriile servicii de tehnologie publicitară online în detrimentul furnizorilor concurenți, al agenților de publicitate și al editorilor online, pe o piață estimată la o valoare de aproximativ 20 de miliarde de euro în Europa.

În concluziile preliminare din iunie 2023, Comisia Europeană spunea că Google își obligă clienții să utilizeze propriile servicii de tehnologie publicitară atunci când achiziționează reclame afișate pe YouTube (deținută, de asemenea, de compania-mamă a Google, Alphabet) și favorizează propria bursă de reclame și alte servicii publicitare în detrimentul concurenților.

Când fosta șefă a Comisiei pentru Concurență a UE, Margrethe Vestager, a anunțat aceste constatări preliminare, ea a avertizat că singura cale de atac eficientă – în cazul în care încălcările vor fi confirmate – ar fi ca UE să desființeze Google. Nicio altă opțiune nu ar rezolva conflictul de interese „inerent” care decurge din dominația Google asupra tuturor segmentelor pieței publicitare, a sugerat ea în urmă cu doi ani.