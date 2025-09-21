Marile grupuri tehnologice par să piardă lupta politică de la Bruxelles pentru a obține acces la piața datelor financiare din Uniunea Europeană, în pofida avertismentelor fostului președinte american Donald Trump, care a amenințat că va impune tarife mai mari țărilor ce ar discrimina companiile americane.

Potrivit Financial Times, UE, cu sprijinul Germaniei, ia măsuri pentru a exclude Meta, Apple, Google și Amazon din noul sistem de partajare a datelor financiare (FiDA), menit să faciliteze dezvoltarea de produse financiare digitale destinate consumatorilor.

Această decizie ar putea oferi un avantaj considerabil băncilor europene, care de multă vreme încearcă să limiteze influența giganților tehnologici. Instituțiile financiare se tem că marile companii IT ar putea folosi datele colectate pentru a prelua relația cu clienții și a valorifica informațiile despre comportamentul de consum și economisire al acestora.

Negocierile privind regulamentul FiDA, aflate în derulare de peste doi ani, se apropie de final, iar diplomații europeni consideră că grupurile Big Tech sunt aproape înfrânte.

Un diplomat al UE a subliniat că acesta este un dosar în care marile platforme pierd efectiv lupta de lobby. Inițial, reformele urmăreau să permită furnizorilor terți accesul la datele băncilor și asigurătorilor pentru a dezvolta servicii inovatoare, precum consultanța financiară digitală.

Industria financiară europeană a militat însă pentru restricționarea accesului, invocând riscul ca așa-numiții „gatekeeperi digitali” să exploateze datele sensibile și să își consolideze poziția dominantă. Argumentele băncilor au fost susținute atât de Parlamentul European, cât și de Comisia Europeană și de guverne influente, precum cel de la Berlin.

Germania a trimis chiar un document altor state membre, în care a propus excluderea giganților tehnologici „pentru a promova dezvoltarea unui ecosistem financiar digital al UE, a garanta condiții de concurență echitabile și a proteja suveranitatea digitală a consumatorilor”.

Țările UE și Parlamentul European își propun să finalizeze regulamentul în această toamnă, însă decizia ar putea reaprinde tensiunile transatlantice, mai ales după ce Bruxelles și Washington au încheiat un acord comercial în iulie. Donald Trump a avertizat în trecut că va introduce tarife punitive împotriva statelor care, în opinia sa, tratează companiile americane în mod nedrept.

Între timp, grupurile de lobby ale marilor companii tehnologice atrag atenția că o astfel de măsură ar putea afecta consumatorii.

Daniel Friedlaender, șeful Computer & Communications Industry Association Europe, a spus că scopul inițial al FiDA era de a oferi oamenilor control asupra propriilor date și acces la servicii financiare mai inovatoare.