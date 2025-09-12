Efortul de finanțare, derulat de Grupul Băncii Europene de Investiții (BEI) în perioada 2025–2027, va dubla aproape nivelul actual al sprijinului acordat IMM-urilor. Fondurile vor susține măsuri de eficiență energetică și decarbonizare și vor utiliza o combinație de instrumente financiare existente și noi, inclusiv produse de creanță și capital. Obiectivul inițiativei este mobilizarea unor investiții totale de peste 65 de miliarde euro până în 2027, reducând astfel un decalaj semnificativ pe piața europeană.

Anunțul a fost făcut în cadrul unei conferințe desfășurate la Bruxelles, unde s-a precizat că discursurile rostite vor fi disponibile pe EBS. Pentru a simplifica accesul la sprijin, va fi introdus un ghișeu unic pentru eficiența energetică dedicat IMM-urilor. Acesta va integra întreaga ofertă de creditare intermediată a Grupului BEI, permițând o interacțiune mai rapidă și mai eficientă a companiilor cu instituțiile financiare.

„Acesta este un important pas înainte în sprijinul acordat companiilor pentru a-și reduce costurile cu energia. Și pentru că IMM-urile sunt coloana vertebrală a economiei UE, este un pas important și în consolidarea competitivității Europei”, a declarat președintele Grupului BEI, Nadia Calviño.

Noua inițiativă prevede și susținerea unor platforme de investiții dedicate, care vor colabora cu parteneri din sectorul privat pentru a sprijini proiectele de eficiență energetică ale IMM-urilor. Aceste platforme vor finanța atât proiecte noi, cât și vor atrage investitori suplimentari, extinzând baza de capital în ecosistemul european al eficienței energetice.

„IMM-urile se află în centrul economiei și al modului de viață european. Însă acestea investesc în eficiență energetică doar pe jumătate cât companiile mai mari. Această inițiativă a BEI, sprijinită de Comisie, va fi esențială pentru reducerea decalajului investițional, simplificarea accesului la finanțare și accelerarea implementării soluțiilor de eficiență energetică. Cu IMM-uri mai eficiente energetic, ne dezvoltăm economia, protejăm clima și menținem un puls sănătos în comunitățile din întreaga Europă.”, a declarat comisarul pentru energie și locuințe Dan Jørgensen.

Un element inovator al programului este colaborarea Grupului BEI cu organizația non-profit Solar Impulse Foundation, în vederea promovării unui model cunoscut sub denumirea de „servicizare” sau eficiență energetică ca serviciu.

Acest concept, prezentat pentru prima dată la Conferința Națiunilor Unite privind Schimbările Climatice COP29, presupune ca firmele să plătească pentru rezultatele obținute, precum căldura sau lumina consumată, fără a achiziționa echipamentele necesare. Furnizorul rămâne proprietarul echipamentului și garantează performanța acestuia. În acest fel, costurile inițiale pentru IMM-uri sunt eliminate, accelerând adoptarea soluțiilor eficiente energetic.

Solar Impulse Foundation a identificat deja peste 1.600 de soluții profitabile care demonstrează că eficiența energetică nu reprezintă un cost, ci o sursă de câștig. Noul parteneriat va facilita extinderea acestor inovații către sute de mii de IMM-uri europene, contribuind la consolidarea rezilienței și a competitivității, dar și la întărirea poziției Uniunii Europene ca lider industrial.

„Eficiența energetică este cea mai puternică și subestimată resursă a Europei. Fiecare kilowatt-oră economisit înseamnă bani câștigați și emisii evitate. Solar Impulse Foundation a identificat deja peste 1 600 de soluții profitabile care dovedesc că eficiența nu este un cost, ci un câștig. Prin această inițiativă, putem aduce aceste inovații la sute de mii de IMM-uri din toată Europa, sporindu-le reziliența și competitivitatea, dar și consolidând poziția de lider industrial a UE”, a declarat Bertrand Piccard, inițiator și președinte al Solar Impulse Foundation.

În paralel, Comisia Europeană a lansat un grup de lucru dedicat în cadrul Coaliției Europene pentru Finanțarea Eficienței Energetice. Acesta se va concentra pe IMM-uri și pe întreprinderile cu capitalizare medie, având ca obiectiv eliminarea obstacolelor și crearea unor soluții de finanțare adaptate nevoilor acestora.

Sprijinul acordat de Comisie va include garanții bugetare ale UE și servicii de consiliere prin programul InvestEU și prin subprogramul „Tranziția către o energie curată” din cadrul programului LIFE. Toate aceste măsuri sunt parte a Pactului pentru o industrie curată și a Planului de acțiune pentru energie accesibilă, prin care Europa își propune să accelereze competitivitatea și decarbonizarea.