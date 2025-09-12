8 proiecte din PNRR vor fi finanţate cu fonduri europene din Programul Sănătate 2021–2027

Premierul României, Ilie Bolojan, a anunțat că opt proiecte, care au fost iniţial incluse în Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), dar care nu mai pot fi menţinute, vor fi finanţate cu fonduri europene din Programul Sănătate 2021–2027. Cele opt proiecte vizate sunt:

sediu nou Spitalul de Urgenţă al MAI Prof. Dr. Dimitrie Gerota;

laborator de radioterapie la Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti;

relocarea şi modernizarea secţiei de oncologie şi înfiinţarea unui compartiment de cardiologie intervenţională la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia;

construirea unor secţii noi la Spitalul nr. 2 Vaslui;

institutul Regional de Oncologie Timişoara;

spital nou cu secţie de oncologie şi neurologie la Spitalul de Urgenţă Giurgiu;

construire şi dotare clădire destinată secţiilor de boli infecţioase şi pneumologie în Oradea;

investiţii în Cazarma 705 Piteşti la Spitalul Militar de Urgenţă Dr. Ion Jianu.

Vineri, 12 septembrie, premierul României a avut o întâlnire la Palatul Victoria, alături de ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi ministrul Sănătăţii, cu reprezentanţii unităţilor sanitare şi ai constructorilor. Scopul întâlnirii lor a fost să îi informeze pe toţi cei implicaţi despre paşii care trebuie parcurşi în perioada următoare.

S-a convenit ca proiectele care vizează construirea, modernizarea şi dotarea unor spitale şi care au un stadiu de raportare mai mic de 36% să fie transferate pe lista proiectelor finanţabile din fonduri nerambursabile europene, prin Programul Sănătate 2021-2027. În opinia sa, identificarea altor surse de finanţare este singura soluţie pentru a menţine lucrările, având în vedere că sumele alocate României prin PNRR au fost reduse semnificativ pe componenta de împrumut și există supracontractare şi întârzieri în derularea unor proiecte.

„Este o perioadă cu presiune bugetară mare pentru că trebuie să finalizăm proiectele din PNRR până anul viitor, altfel riscăm să pierdem banii alocaţi. În acelaşi timp, trebuie să găsim soluţii de transfer sau de eşalonare pentru proiectele începute, aflate în diferite stadii, astfel încât lucrările să poată continua. Investiţiile în sănătate trebuie să continue pentru a asigura siguranţa pacienţilor, modernizarea infrastructurii medicale şi accesul tuturor românilor la servicii medicale de calitate”, a transmis premierul României, potrivit unui comunicat de presă emis de Guvern.

Programul Sănătate (PS) este un program multifond (finanțare FSE+ și FEDR), cu o alocare totală de 5,88 mld. euro, care vine în continuarea eforturilor bugetului de stat și a bugetelor locale în sprijinirea implementării Strategiei Naționale de Sănătate 2022-2030 prin finanțarea de investiții atât în asistența prespitalicească și spitalicească, cât și în reziliența sistemului de sănătate, în principal în: diagnostic și tratament cancer, transplant, controlul bolilor transmisibile (inclusiv infecții asociate asistenței medicale), sistemul național de transfuzii etc. Programul va sprijini, de asemenea, intervenții care vizează dezvoltarea de soluții de cercetare și inovare în domeniul medical și dezvoltarea și utilizarea tehnologiilor digitale pentru facilitarea accesului la informație și educație.

Programul Sănătate, primul de acest fel aprobat de către serviciile Comisiei Europene, se adresează tuturor nivelurilor sistemului de îngrijiri de sănătate pentru a răspunde, în timp adecvat și în condiții de calitate, nevoilor actuale de îmbunătățire a accesului la servicii de diagnostic și tratament, dar și nevoilor de servicii de prevenție primară și secundară.

Programul Sănătate are șapte priorități care contribuie la realizarea a două din cele cinci obiective de politică pentru perioada de programare 2021-2027, respectiv OBIECTIVUL DE POLITICĂ 1 – „O Europă mai competitivă și mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente și a conectivității TIC regionale” și OBIECTIVUL DE POLITICĂ 4 – O Europă mai socială și mai favorabilă incluziunii, prin implementarea Pilonului european al drepturilor sociale”.