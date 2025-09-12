La începutul lunii august, Programul Național de Oncologie și Programul Național de Oncologie Cost Volum au rămas fără bani. În consecință, pacienții diagnosticați cu cancer nu au mai primit la timp medicamentele esențiale.

Spitalul Județean Buzău a utilizat rezervele existente în farmacie, însă acestea s-au terminat rapid. Ulterior, medicii au fost nevoiți să amâne administrarea tratamentelor.

Unele persoane nu au mai avut acces la medicamente timp de trei săptămâni, fapt confirmat de specialiști.

„Aceste tratamente nu trebuie întrerupte pentru că acest gest poate înrăutăți starea de sănătate până la o recidivă a bolii”, a explicat oncologul Alexandru Cîrlan, invitat la Focus TV.

Impactul a fost resimțit direct de pacienți, care au depins exclusiv de deciziile autorităților centrale privind alocarea fondurilor. Spitalele au fost puse în situația de a gestiona lipsuri critice cu resurse insuficiente. Medicii au atras atenția că întârzierea medicației are consecințe medicale imediate și greu reversibile.

Spitalul Județean Buzău avea nevoie de peste 1,3 milioane de lei pentru a aduce la zi tratamentele tuturor pacienților. Prima tranșă de 215.900 de lei a intrat în conturi abia pe 8 septembrie. O nouă sumă a fost transferată pe 11 septembrie, după ce situația a fost discutată inclusiv în Comisia de Sănătate din Senatul României.

Medicul Carmen Orban, senator de Buzău, a sesizat problema la nivel parlamentar, subliniind urgența soluționării. Abia în urma acestor intervenții s-au făcut viramentele necesare pentru luna în curs. Totuși, fondurile asigură doar tratamentele pentru septembrie, fără a rezolva integral problema.

Până la finalul anului este nevoie de încă 3,6 milioane de lei pentru ca pacienții să își continue terapia fără întreruperi. În lipsa alocării acestor sume, bolnavii se vor confrunta din nou cu aceeași situație critică. Ritmul lent al finanțării îi lasă pe pacienți într-o permanentă incertitudine, fără garanția continuității medicației.

Problemele din programul oncologic au fost semnalate și de organizațiile care apără drepturile bolnavilor. Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer a transmis încă din august lipsa fondurilor și a cerut măsuri rapide. Cu toate acestea, banii au ajuns în spitale abia în septembrie.

„Nu mai e timp pentru promisiuni și declarații. Fie se alocă urgent fondurile necesare, fie pacienții mor. CNAS susține că fondurile pentru anul acesta s-au epuizat și doar rectificarea bugetară mai poate îndrepta problema. Premierul trebuie să acționeze acum!”, a declarat Cezar Irimia, președintele FABC.

Declarațiile organizațiilor au vizat direct responsabilitatea instituțiilor centrale. Mesajele lor subliniază gravitatea situației și cer o soluție rapidă pentru a evita repetarea blocajului. Deși subiectul a fost intens discutat în spațiul public, măsurile concrete s-au lăsat așteptate, iar pacienții au resimțit direct consecințele.

Numărul bolnavilor oncologici din Buzău este în creștere, ceea ce amplifică nevoia de resurse financiare și medicale. În prezent, 739 de persoane sunt în evidența Spitalului Județean, cu 210 mai multe decât anul trecut. Creșterea accentuează presiunea asupra programelor de finanțare și asupra cadrelor medicale.

În condițiile actuale, resursele sunt deja insuficiente pentru a acoperi cererea. Medicii atrag atenția că lipsa fondurilor afectează direct planurile terapeutice și reduce șansele pacienților la tratamente eficiente. Creșterea constantă a numărului de pacienți reclamă o planificare bugetară predictibilă.

În lipsa unei strategii clare de finanțare, spitalele rămân dependente de tranșe parțiale și întârziate. Situația riscă să devină recurentă, afectând nu doar continuitatea terapiilor, ci și încrederea pacienților în sistemul medical.