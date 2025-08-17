Ministerul Sănătății pune în aplicare, începând cu 1 septembrie, un mecanism prin care pacienții vor putea raporta situațiile în care au fost trimiși către cabinete private de personalul din spitalele publice, pentru investigații sau tratamente care ar fi trebuit să fie gratuite.

Inițiativa vine ca răspuns la sesizările frecvente potrivit cărora pacienții sunt adesea informați că „nu mai sunt locuri disponibile”, „echipamentele sunt defecte” sau „serviciile nu pot fi asigurate”, fiind astfel îndrumați spre clinici private, unde sunt nevoiți să plătească pentru servicii medicale esențiale.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că aceste practici sunt „inacceptabile și nedemne” și subliniază că fiecare pacient are dreptul de a alege liber între tratamentul în regim public sau privat.

”Sistemul medical funcţionează mai bine printr-o colaborare deschisă între pacienţi şi medici. În România, un adevăr simplu trebuie cunoscut de toată lumea: spitalul public are obligaţia de a trata pacienţii. Din păcate, am primit numeroase semnale că bolnavilor li se spune că „nu mai sunt locuri”, „s-a terminat plafonul”, „CT/RMN este stricat”, „laboratorul nu funcţionează” sau că „nu există condiţii” – şi sunt trimişi către cabinete private, unde plătesc pentru servicii pe care ar fi trebuit să le primească gratuit. Această practică este inacceptabilă şi nedemnă”, afirmă ministrul Sănătăţii într-o postare pe Facebook.

Pentru a facilita raportarea abuzurilor, pe site-ul Ministerului Sănătății va fi disponibil un formular online. Pacienții vor putea completa informații precum numele spitalului, medicul implicat, cabinetul privat indicat și costurile impuse. Sesizările vor fi analizate în comun de Minister și CNAS, iar fiecare caz va fi verificat și sancționat corespunzător.

”Aceste sesizări vor fi analizate printr-un control comun al Ministerului Sănătăţii şi CNAS, astfel încât fiecare caz să fie verificat şi sancţionat. Ca ministru al Sănătăţii, nu pot să cer încredere oamenilor în sistem, dacă nu le arătăm respect. Pacienţii merită tratament corect, demnitate şi grijă – nu umilinţă şi presiuni financiare.

Îmi asum alături de echipa mea această schimbare, oricât de greu ar fi şi oricâtă rezistenţă ar exista”, subliniază ministrul Sănătăţii.

Ministrul a ținut să precizeze că nu se generalizează situația.

”Nu vreau să se înţeleagă greşit, nu generalizez! În spitalele de stat există oameni minunaţi, care ţin acest sistem pe umeri şi care fac tot ce le stă în puţinţă pentru a ajuta. Însă există şi excepţii, iar acestea nu ne fac bine! Pacientul are dreptul să aleagă liber unde doreşte să se trateze – public sau privat. Este însă inacceptabil ca el să fie redirecţionat intenţionat de personalul din spitalele publice, sub pretexte false”, precizează Rogobete.

Această măsură urmează un precedent similar din iulie, când Ministerul Sănătății a lansat un formular online pentru sesizările legate de calitatea mâncării oferite pacienților internați. Rogobete subliniază că protejarea pacienților și respectarea drepturilor acestora rămân priorități fundamentale.