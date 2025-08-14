Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) reafirmă angajamentul său ferm pentru protejarea pacienților oncologici, asigurând că tratamentele necesare acestora vor continua fără întreruperi.

”Casa Națională de Asigurări de Sănătate este constant preocupată de situația pacienților oncologici și reafirmă că asigurarea accesului acestora la tratamentele necesare reprezintă o prioritate pentru instituție.”

În prezent, instituția dispune de credite de angajament care permit furnizorilor de servicii medicale contractați să ofere tratamentele esențiale pacienților cu afecțiuni oncologice. Chiar dacă întârzierile în decontarea facturilor apar din cauza deficitului de credite bugetare, CNAS subliniază că acest lucru nu afectează administrarea tratamentelor.

Bugetul aprobat pentru 2025 include fonduri destinate tratamentelor oncologice, însă creșterea numărului de pacienți și extinderea accesului la terapii inovatoare au generat necesitatea unor sume suplimentare. În acest sens, CNAS a solicitat justificat fonduri suplimentare prin proiectul de rectificare bugetară.

Până la aprobarea rectificării bugetului Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS), instituția va utiliza toate mecanismele interne pentru redistribuirea fondurilor între indicatorii bugetari, astfel încât pacienții să beneficieze de tratamente continue și fără restricții.

În paralel, CNAS continuă dialogul cu autoritățile competente pentru suplimentarea creditele bugetare necesare, asigurând de asemenea respectarea obligațiilor contractuale față de furnizori.

”CNAS continuă demersurile către instituțiile abilitate ale statului pentru suplimentarea bugetului FNUASS cu creditele bugetare necesare decontării medicamentelor la termenele legale de plată. Aceste demersuri vizează atât asigurarea continuității tratamentelor, cât și respectarea obligațiilor contractuale față de furnizori.”, arată CNAS.

Instituția subliniază că colaborarea cu asociațiile de pacienți, furnizorii de servicii medicale și autoritățile centrale rămâne o prioritate, în vederea creării celor mai bune condiții de tratament pentru bolnavii oncologici.