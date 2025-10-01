Într-un interviu acordat pentru Libertatea, Florin Manole a explicat de ce plata pensiilor prin Poșta Română este mai scumpă decât varianta electronică. Potrivit ministrului, distribuirea numerarului implică o logistică amplă și cheltuieli considerabile, în timp ce transferul pe card presupune doar o procesare informatică simplă.

„Costurile cu Poșta sunt, în mod obiectiv, mai mari, pentru că, spre deosebire de card, acolo trimiți banii printr-un sistem foarte simplu și informatic. Distribuția cu poștașul înseamnă că cineva trebuie să ajungă în fiecare colțișor din fiecare sat din România. Deci este un efort de resursă umană extrem de mare, este extrem de costisitor. Când trimiți pe card de la cineva, la un beneficiar, nu ai nevoie de costuri cu combustibil, cu resurse umane și alte lucruri”, a declarat ministrul.

În prezent, mai bine de jumătate dintre pensionari primesc banii pe card, iar restul prin intermediul poștașilor. Tendința de digitalizare există deja, a precizat Florin Manole, iar ministerul dorește să sprijine procesul.

Oficialul a subliniat că trecerea la card nu va fi niciodată impusă, chiar dacă instituția va încuraja această opțiune prin stimulente.

„Dar aș zice despre subiectul acesta următoarele lucruri. 1. Că în mod natural, din ce în ce mai mulți oameni aleg să primească pensia pe card. Se întâmplă natural. Acum avem puțin peste jumătate care primesc pensia pe card și mai puțin de jumătate care primesc pensia prin Poștă. Punctul numărul 2, că trebuie să luăm orice măsură de a promova și de a grăbi acest proces natural al trecerii spre card. Și punctul numărul 3, că nu trebuie să obligăm și nu vom avea nicio măsură obligatorie pentru cei care nu vor. Adică anticipez că vor fi pensionari care vor dori să-și ia toată viața pensia cash”, a precizat Florin Manole.

Ministerul ia în calcul discuții cu băncile pentru introducerea unor pachete dedicate pensionarilor, fără comisioane și cu beneficii suplimentare.

Ministrul a subliniat că pensionarii care preferă plata în numerar nu vor fi obligați să treacă la card. El a arătat că obiectivul ministerului nu este impunerea unei măsuri, ci promovarea unei tranziții naturale către sistemul electronic.

În acest sens, ar putea fi identificate soluții împreună cu băncile, inclusiv pachete speciale pentru pensionari, fără comisioane și cu avantaje suplimentare. Scopul ar fi reducerea cheltuielilor publice, accelerarea distribuției, dar și eliminarea discuțiilor legate de eventuale întârzieri, întrucât prin card transferurile se fac simultan.

„Pentru ei nu va exista nicio obligativitate. Obiectivul nostru nu este să obligăm pe cineva, obiectivul este să promovăm, poate ajungem la consens cu băncile, că putem să avem și perspectiva, poate, a unui pachet mai favorabil pentru pensionari care să încurajeze, să nu aibă comisioane și așa mai departe. Deci toată ideea este în a nu obliga pe nimeni, în a scădea cheltuielile statului, în a mări viteza de distribuire, pentru că pe card ajung toate odată și mai e un lucru foarte important, să eliminăm cât mai mult chiar și discuțiile despre întârzierea pensiilor”, a mai spus Manole.

Florin Manole a comparat situația pensiilor cu cea a alocațiilor pentru copii, care sunt aproape integral distribuite electronic. În cazul alocațiilor nu există dezbateri sau suspiciuni legate de întârzieri, iar ministrul consideră că același model ar putea fi aplicat și la pensii.

„De exemplu, n-avem în spațiul public niciodată, în România, o dezbatere dacă întârzie sau nu alocațiile. Alocațiile sunt în marea lor majoritate pe card, nu e niciodată nicio dilemă, nu e nicio îngrijorare și e foarte bine că e așa. Pensiile, fiindcă sunt multe și pe cash, generează deseori îngrijorări”, a declarat ministrul.

El a adăugat că, deși până acum plățile s-au efectuat la timp, simplificarea prin card ar putea elimina complet temerile pensionarilor.