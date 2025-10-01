Ne așteaptă o iarnă foarte grea, este de părere Adrian Negrescu, având în vedere contextul energetic național. Astăzi, 1 octombrie, analistul economic a publicat o imagine cu datele Transelectrica privind situația energetică la nivelul întregii țări.

Este vorba despre câtă energie producea România în acel moment, respectiv la ora 09:44, cât consuma și câtă energie venea din import.

Cu toate că dimineața nu se înregistrează, de obicei, un consum puternic, România era totuși în situația de a importa 1100 MW, atrage atenția managerul companiei de consultanță Frames. Iar situația are toate șansele să se înrăutățească atunci când va veni iarna, iar consumul de energie va crește semnificativ, adaugă el.

„Asa arata situatia energetica a Romaniei la aceasta ora. Producem 5100 MW, consumam 6300. Daca la aceasta ora, cand e soarele pe cer si nu e un consum puternic, importam 1100 Mw, oare cum va fi la iarna? Pana sa vedem cei 9000 Mw in baterii (instalatii de stocare) pentru care s-au dat aprobari, ne asteapta o iarna foarte grea”, a scris Adrian Negrescu pe Facebook, alături de fotografia de mai jos.

Din datele celor de la Transelectrica, se poate vedea că miercuri dimineața, la ora 09:44, în România se înregistra un consum de 6334 MW. Producția era de 5188 MW, provenind din următoarele surse:

Cărbune – 938 MW

Hidrocarburi – 1214 MW

Hidro – 1055 MW

Nuclear – 1302 MW

Eolian – 83 MW

Fotovoltaic – 544 MW

Biomasă – 49 MW

Instalații de stocare – 0 MW

Până la sfârșitul anului 2026, România ar trebui să aibă o capacitate de stocare a energiei electrice de șapte ori mai mare decât în prezent, ceea ce ar putea duce la facturi mai mici pentru populație. Bateriile de mare capacitate vor prelua energia ieftină produsă ziua, în special de panourile fotovoltaice, și o vor livra seara sau dimineața, în intervalele cu consum ridicat.

Autoritățile din domeniu susțin că această strategie este esențială, având în vedere că, în vârfuri de consum, România plătește printre cele mai mari tarife din Europa și chiar la nivel global.

ANRE a aprobat deja un proiect pentru instalarea unor baterii cu o putere de 150 MW în județul Ialomița, iar un alt sistem, de 200 MW, urmează să fie amplasat la Cluj. Astfel de investiții vor contribui la creșterea rapidă a capacității totale de stocare.

Dacă în octombrie anul trecut România dispunea de doar 82 MW, în prezent s-a ajuns la 250 MW, iar până la finalul anului vor fi 400 MW. Planurile prevăd ca până în 2026 să fie atins pragul de 2.000 MW, echivalent cu energia pe care țara o importă zilnic.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a precizat că tot ceea ce România importă în prezent va putea fi înlocuit cu energie produsă și stocată intern. El a subliniat că, începând de anul viitor, ar trebui să se vadă efectele acestor investiții, întrucât țara plătește în continuare printre cele mai ridicate prețuri la energie din lume.