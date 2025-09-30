OMV Petrom, cel mai mare producător integrat de energie din Europa de Sud-Est, a anunțat finalizarea achiziției unei participații de 50% în proiectul fotovoltaic Gabare, dezvoltat de compania Enery în Bulgaria.

Tranzacția, anunțată inițial în iunie 2025, marchează un pas important în extinderea regională a companiei și în consolidarea portofoliului său de energie regenerabilă.

Proiectul, amplasat în Gabare, regiunea Byala Slatina, va avea o capacitate de 400 MW și o producție anuală estimată la 0,6 TWh, ceea ce îl plasează printre cele mai mari parcuri fotovoltaice din Bulgaria. Acesta va fi dotat cu sisteme tracker pentru a optimiza producția de energie.

În cadrul planului investițional, OMV Petrom și compania de proiect vor semna un contract de tip PPA pe termen lung, prin care producătorul român va achiziționa jumătate din energia generată.

Oficialii Enery au subliniat că parteneriatul confirmă capacitatea companiei de a structura proiecte scalabile, esențiale pentru tranziția energetică a regiunii. La rândul său, Frank Neel, membru al Directoratului OMV Petrom, responsabil pentru activitatea de Gaze și Energie, a precizat că această tranzacție reflectă angajamentul companiei pentru investiții sustenabile.

„Ne extindem prezența regională și contribuim la tranziția energetică prin investiții în proiecte solare de anvergură. Parteneriatul cu Enery reflectă angajamentul nostru pentru un viitor sustenabil”, a precizat Franck Neel.

Pe lângă producția de electricitate, partenerii iau în calcul dezvoltarea unui sistem de stocare a energiei în baterii, cu o capacitate de până la 600 MWh, pentru a susține stabilitatea rețelei.

Investiția totală este estimată la 200 milioane de euro până în 2027, incluzând și finanțare externă. Decizia finală de investiție este programată pentru primul trimestru din 2026, iar punerea în funcțiune a parcului este prevăzută pentru 2027.

Spre exemplu, în aprilie 2025, OMV Petrom și CE Oltenia au semnat contractul pentru construcția a patru parcuri fotovoltaice, cu o capacitate instalată totală de 550 MW. Parcurile vor fi construite pe terenuri aparținând CE Oltenia, în județele Gorj și Dolj.

Valoarea totală a investiției pentru cele patru parcuri fotovoltaice depășește 400 de milioane de euro, din care aproximativ 70% este asigurată prin Fondul pentru Modernizare. OMV Petrom și CE Oltenia sunt parteneri egali în cadrul proiectelor, fiecare deținând o participație de 50%.

„OMV Petrom, cel mai mare producător integrat de energie din Sud-Estul Europei, în parteneriat cu Complexul Energetic Oltenia (CE Oltenia), anunță semnarea contractelor de proiectare și execuție pentru patru parcuri fotovoltaice. Cele patru proiecte au o capacitate instalată totală de aproximativ 550 MW, în creștere față de capacitatea estimată inițial, de 450 MW, datorită soluțiilor propuse de contractori, care vizează maximizarea producției de electricitate”, a transmis OMV Petrom.

Energia electrică produsă va fi livrată în Sistemul Energetic Național și se estimează că va acoperi consumul anual de electricitate echivalent al circa 410.000 de locuințe din România.