Premier Energy Group a intrat pe piața energetică din Ungaria, cumpărând 51% dintr-un portofoliu de parcuri eoliene cu o capacitate totală de 158 MW, tranzacția fiind de 128 de milioane de euro. Premier Energy a semnat un acord pentru preluarea acestei cote din Iberdrola Renovables Magyarorszag KFT, care deține parcurile eoliene.

Tranzacția este o oportunitate de a intra pe piață și de a căuta noi investiții în regiune, iar investiția va crește capacitatea totală de producție de energie regenerabilă a companiei din România, Ungaria și Republica Moldova la peste 500 MW, incluzând proiectele aflate în construcție. Aceasta reprezintă prima investiție majoră a Premier Energy în afara României și Republicii Moldova.

„Ungaria este o piaţă cu fundamente solide, situată în inima Europei, iar acest portofoliu ne oferă atât dimensiunea, cât şi credibilitatea necesare pentru a ne extinde prezenţa. Parcurile eoliene achiziţionate reprezintă aproximativ jumătate din capacitatea totală eoliană operaţională a ţării şi circa un sfert din capacitatea cumulată a Ungariei, Slovaciei şi Cehiei. Această tranzacţie constituie o oportunitate excelentă de a intra pe această piaţă pentru a urmări noi oportunităţi de investiţie în regiune. Investiţia va duce platforma noastră de producţie de energie electrică regenerabilă din România, Ungaria şi Republica Moldova la peste 500 MW de capacitate de producţie deţinută, incluzând capacităţile aflate în prezent în faza de construcţie”, spune Jose Garza, CEO-ul Premier Energy Group.

Tranzacția include 79 de turbine eoliene Gamesa, cu o capacitate totală de 158 MW, care produc anual aproximativ 300.000 MWh. Centralele se află în două locații din nord-vestul Ungariei, într-o zonă foarte bună pentru energie eoliană, datorită curenților constanți de aer din coridorul dintre Alpi și Carpații Mici.

Turbinele au fost dezvoltate și operate de Iberdrola, unul dintre cei mai mari producători de energie regenerabilă din lume, și au fost întreținute la standarde ridicate.

Aceasta este a doua tranzacție între Premier Energy și Iberdrola, după ce, în 2024, grupul a cumpărat parcul eolian Mihai Viteazu, de 80 MW, din județul Constanța, România.

Prețul total pentru cumpărarea companiei Iberdrola Renovables Magyarorszag KFT este de 128 de milioane de euro. Premier Energy va plăti doar pentru cei 51% pe care îi va cumpăra, restul acțiunilor rămânând la iG TECH CC, un grup local important.

Finalizarea tranzacției este așteptată spre sfârșitul lui 2025 sau începutul lui 2026 și depinde de obținerea aprobărilor obișnuite. Plata va fi făcută parțial printr-un împrumut de 90 de milioane de euro, oferit de Vista Bank Optima Bank din Grecia.

Premier Energy Group a fost fondată în 2012 și a trecut printr-o transformare importantă, devenind Premier Energy PLC și apoi cunoscută sub numele actual. Și-a extins activitățile și expertiza, devenind unul dintre cei mai importanți jucători din industria energetică.

În 2013, Premier Energy Group a intrat pe piața românească a gazelor naturale prin mai multe achiziții, devenind rapid al treilea cel mai mare distribuitor. Compania desfășoară activități în distribuția, furnizarea și întreținerea rețelei de gaze, deservind atât clienți casnici, cât și non-casnici, oferind, de asemenea, gaze clienților industriali din afara rețelei concesionate.

În 2019, Premier Energy Group a intrat pe piața energetică din Moldova prin achiziția activelor de la grupul spaniol Naturgy, devenind cel mai mare distribuitor și furnizor de energie electrică, deservind peste 70% din populația țării. Premier Energy Distribution S.A. este unul dintre cei doi distribuitori de energie electrică din Moldova și gestionează o rețea de aproximativ 35.700 km, deservind aproape un milion de puncte de consum în 16 județe, inclusiv capitala Chișinău.

În 2022, Premier Energy Group a intrat în sectorul energiei regenerabile în 2022 și și-a extins operațiunile prin mai multe achiziții și proiecte noi. În România, oferă servicii pentru producătorii de energie regenerabilă, inclusiv contracte de achiziție de energie electrică, echilibrare, dispecerizare, administrarea activelor, prognozarea producției și servicii de acces pe piață, precum și dezvoltarea de proiecte greenfield și management de proiect pentru proiecte „ready-to-build”. Alive Capital, parte a grupului, a furnizat 0,52 TWh de energie electrică consumatorilor finali în perioada ianuarie-decembrie 2023.

În 2024, aceasta distribuia gaze naturale la peste 162.000 de puncte de consum și furniza gaze la peste 155.000 de clienți. Cu 118 concesiuni în toată România și o rețea de distribuție de peste 3.860 km, majoritatea capabile să susțină distribuția de hidrogen verde, concesiunile acoperă strategic zone din jurul Bucureștiului și regiunile de Sud și Vest, inclusiv zone cu potențial de creștere a cererii. Grupul a finalizat achiziția CEZ Vânzare, unul dintre principalii furnizori de energie electrică din România, compania fiind redenumită Premier Energy Furnizare.

Prin această tranzacție, Premier Energy Group a devenit al patrulea furnizor de energie electrică din România, preluând un portofoliu de aproximativ 1,4 milioane de clienți de energie electrică și gaze naturale. Aceasta a extins baza totală de consumatori a grupului la aproximativ 2,3 milioane de clienți în România și Moldova.