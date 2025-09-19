Alexandru Nazare, la reuniunile ECOFIN: România va respecta sarcinile asumate pentru PNRR și OCDE
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a participat astăzi la discuții informale la Copenhaga, în cadrul reuniunilor ECOFIN, axate pe situația fiscal-bugetară a României și pregătirea terenului pentru aprobarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) în următoarele reuniuni.
Un punct central al dialogurilor l-a reprezentat avansarea procesului de aderare a României la OCDE, în perspectiva Forumului FTA MAP din octombrie, eveniment decisiv pentru țara noastră, care va reuni specialiști în taxe din statele membre OCDE pentru identificarea celor mai bune soluții în gestionarea disputelor fiscale.
Alexandru Nazare a purtat discuții cu omologi din Franța, Germania, Italia, Austria și Spania, precum și cu directorul OCDE, pentru a transmite angajamentul ferm al României în respectarea sarcinilor asumate.
În cadrul acestor întâlniri, s-au subliniat progresele realizate în domeniul Procedurilor Amiabile (MAP) și al acordurilor bilaterale de preț în avans, instrumente esențiale pentru prevenirea dublei impuneri în zona prețurilor de transfer.
Se caută soluții pentru taxarea multinaționalelor
Ministrul a explicat că România are ca obiectiv identificarea unor formule corecte de taxare a multinaționalelor, astfel încât să atingă obiectivele fiscale locale, respectând în același timp standardele OCDE și asigurând un tratament echitabil contribuabililor.
Mesajul transmis de Alexandru Nazare partenerilor internaționali a fost clar: România accelerează implementarea angajamentelor pentru a facilita evaluarea pozitivă în cadrul FTA MAP Forum și pentru a finaliza cu succes procesul de aderare la OCDE în luna octombrie, reflectând o abordare mai rapidă și riguroasă în soluționarea dosarelor fiscale.
În plus, ministrul Finanțelor a evidențiat schimbarea de atitudine a României în gestionarea procedurilor amiabile și a acordurilor de preț în avans, subliniind că aceste măsuri consolidează imaginea țării ca un partener fiscal serios și predictibil.
Postarea integrală a ministrul român al Finanțelor
„ECOFIN: Adițional discuțiilor informale de la Copenhaga privind situația fiscal-bugetară a României și pregătirea terenului pentru aprobarea PNRR în următoarele reuniuni, o temă centrală a fost avansarea procesului de aderare la OCDE, în special în perspectiva FTA MAP Forum din luna octombrie – unul decisiv pentru România. Acesta va reuni specialiști în taxe din țările membre OCDE, pentru a găsi cele mai bune soluții pentru rezolvarea disputelor fiscale între diferitele administrații.
În acest sens, am avut azi discuții cu miniștrii de finanțe din Franța, Germania, Italia, Austria și Spania, precum și o discuție dedicată cu directorul OCDE, pentru a transmite un semnal ferm că România tratează cu maximă seriozitate sarcinile asumate.
Am subliniat progresele noastre în domeniul Procedurilor Amiabile (MAP – Mutual Agreement Procedures) și a acordurilor de preț in avans bilaterale (o formă de gestionare a dublei impuneri pe zona prețurilor de transfer) – astfel încât evaluarea finală să reflecte conformitatea deplină a României cu standardele OCDE.
În concret, pentru cǎ existǎ numeroase dispute în spațiul public pe acest subiect: România trebuie sǎ identifice formule juste de taxare a multinaționalelor, astfel încât sǎ întruneascǎ obiectivele fiscale locale însǎ, în acelaşi timp, sǎ respecte criteriile OCDE si sa asigure un tratament fiscal echitabil contribuabililor.
În cadrul dialogurilor am prezentat atât situația actuală a procedurilor amiabile si a acordurilor de preț în avans bilaterale, cât și schimbarea de atitudine a României în soluționarea rapidă și riguroasă a acestor dosare.
Mesajul transmis partenerilor a fost clar: România accelerează implementarea angajamentelor pentru a facilita obținerea unei evaluări pozitive în FTA MAP Forum și pentru a închide cu succes procesul de aderare la OCDE în luna octombrie”, a scris Alexandru Nazare vineri, 19 septembrie, pe pagina sa de Facebook.