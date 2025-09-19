Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a participat astăzi la discuții informale la Copenhaga, în cadrul reuniunilor ECOFIN, axate pe situația fiscal-bugetară a României și pregătirea terenului pentru aprobarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) în următoarele reuniuni.

Un punct central al dialogurilor l-a reprezentat avansarea procesului de aderare a României la OCDE, în perspectiva Forumului FTA MAP din octombrie, eveniment decisiv pentru țara noastră, care va reuni specialiști în taxe din statele membre OCDE pentru identificarea celor mai bune soluții în gestionarea disputelor fiscale.

Alexandru Nazare a purtat discuții cu omologi din Franța, Germania, Italia, Austria și Spania, precum și cu directorul OCDE, pentru a transmite angajamentul ferm al României în respectarea sarcinilor asumate.

În cadrul acestor întâlniri, s-au subliniat progresele realizate în domeniul Procedurilor Amiabile (MAP) și al acordurilor bilaterale de preț în avans, instrumente esențiale pentru prevenirea dublei impuneri în zona prețurilor de transfer.

Ministrul a explicat că România are ca obiectiv identificarea unor formule corecte de taxare a multinaționalelor, astfel încât să atingă obiectivele fiscale locale, respectând în același timp standardele OCDE și asigurând un tratament echitabil contribuabililor.

Mesajul transmis de Alexandru Nazare partenerilor internaționali a fost clar: România accelerează implementarea angajamentelor pentru a facilita evaluarea pozitivă în cadrul FTA MAP Forum și pentru a finaliza cu succes procesul de aderare la OCDE în luna octombrie, reflectând o abordare mai rapidă și riguroasă în soluționarea dosarelor fiscale.

În plus, ministrul Finanțelor a evidențiat schimbarea de atitudine a României în gestionarea procedurilor amiabile și a acordurilor de preț în avans, subliniind că aceste măsuri consolidează imaginea țării ca un partener fiscal serios și predictibil.