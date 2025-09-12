Alexandru Nazare a transmis că în vizita sa de lucru la Washington D.C., a avut întâlniri cu reprezentanți ai unor instituții financiare majore – Bank of America, Citibank, Goldman Sachs și JP Morgan.

El a subliniat că aceste instituții au un rol important în implementarea planului de finanțare suveran al României, sprijinind accesul țării noastre pe piețele internaționale, dar și dezvoltarea pieței titlurilor de stat.

„Maraton de întâlniri zilele acestea, în cadrul vizitei de lucru la Washington D.C., cu Bank of America, Citibank, Goldman Sachs şi JP Morgan, parteneri esenţiali în implementarea planului de finanţare suveran al României. Aceste instituţii au sprijinit constant accesul României pe pieţele internaţionale, cât şi dezvoltarea pieţei titlurilor de stat, printr-o tranzacţionare activǎ pe piaţa secundarǎ. De asemenea, tot acestea au susţinut diversificarea bazei investiţionale şi a instrumentelor de datorie”, a scris acesta pe Facebook.

Ministrul Finanțelor a precizat că în 2025, România a atras un împrumut sindicalizat de 1 miliard de euro cu Bank of America drept aranjor și plasamente private în format cu împrumut cumulat de 800 de milioane de euro, administrate de Goldman Sachs, facilități ce susțin planul extern de finanțare.

Potrivit oficialului, planul inițial de finanțare, în valoare de aproximativ 17 miliarde de euro, a fost deja finalizat, iar o eventuală suplimentare va depinde de condițiile de piață și de nivelul deficitului bugetar stabilit la rectificare.

„Acest plan iniţial, în valoare de circa 17 miliarde de euro, este deja realizat integral, urmând sǎ decidem suplimentarea sa în funcţie de condiţiile de piaţǎ şi de deficitul bugetar ce va fi stabilit la rectificare”, a explicat el.

Totodată, Alexandru Nazare a menționat că JP Morgan și Citibank au contribuit semnificativ la dezvoltarea pieței secundare interne a titlurilor de stat, precum și la promovarea României în fața investitorilor internaționali.

„Prin acest parteneriat, ne-am diversificat baza investiţională şi am întărit prezenţa României pe pieţele externe”, a precizat acesta.

Ministrul Finanțelor a mai spus că vizita continuă și are obiective strategice – consolidarea dialogului economic şi financiar cu Statele Unite, atragerea de investiţii pe termen lung şi deschiderea de noi căi de finanţare pentru dezvoltarea României.