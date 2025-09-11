Prețul aurului a urcat constant de la mijlocul lunii august, înregistrând o creștere de 11% în doar trei săptămâni. Metalul prețios a evoluat de la 3.300 de dolari pe uncie la peste 3.650 de dolari, menținând impulsul ascendent al pieței.

Această dinamica evidențiază interesul susținut al investitorilor pentru active considerate sigure în perioade de incertitudine.

De la începutul anului, aurul a consemnat o creștere totală de peste o treime, demonstrând performanțe superioare altor clase de active. Comparativ, în perioada 2005–2006, prețul aurului era cotat între 500 și 600 de dolari/uncie, arătând amploarea schimbărilor pe termen lung.

Bancherii de la Goldman Sachs au reconfirmat prognoza ca prețul aurului să atingă cel puțin 4.000 de dolari până la sfârșitul anului. Analiza lor include însă scenarii mai optimiste, cu posibile creșteri de până la 5.000 de dolari/uncie, dacă o mică parte din titlurile de stat americane ar fi convertite în produse de investiții în aur.

Condițiile favorabile includ așteptările privind scăderea ratelor dobânzilor în SUA și achizițiile continue ale băncilor centrale din economiile emergente. Cererea globală anuală depășește 5.000 de tone, China fiind unul dintre principalii actori ai acestei dinamici.

Datele istorice arată că aurul a oferit randamente solide în timpul recesiunilor majore din ultimele două decenii. În criza dot-com din 2001, prețul metalului prețios a crescut cu 16%, iar în criza financiară globală din 2007–2009, câștigurile au fost de 25%. Aceeași tendință a fost observată în timpul pandemiei din 2020.

Fluctuațiile temporare, determinate de lichiditate redusă sau ajustări pe piețele financiare, au fost urmate de tendințe ascendete puternice. Aceasta confirmă rolul aurului ca instrument stabil de protecție a valorii.

Experiența României subliniază importanța metalului prețios în protecția economiilor personale. În anii ’90, hiperinflația a afectat economiile populației, iar lipsa accesului facil la aur a determinat orientarea către depozite bancare sau investiții imobiliare. Criza din 2008 a arătat din nou că aurul poate fi un reper sigur în perioadele de incertitudine economică.

Specialiștii Tavex subliniază că aurul poate fi o opțiune pentru toate categoriile de investitori. Lingourile de 1 gram sau fondurile tranzacționate la bursă cu praguri reduse permit diversificarea economiilor fără investiții mari inițiale.

Bijuteriile nu oferă aceleași avantaje, fiind asociate cu costuri suplimentare și TVA, în timp ce aurul de calitate investițională în UE este scutit de taxe. Autenticitatea este garantată doar de monetării și rafinării.

„În perioadele de incertitudine, aurul nu este doar un lux, ci o necesitate. Încurajăm oamenii să privească aurul ca pe un instrument practic și accesibil pentru protejarea economiilor, și nu ca pe un activ exclusiv rezervat celor înstăriți. Cu opțiuni precum lingourile de 1 gram sau ETF-urile cu praguri reduse de intrare, oricine poate începe să își construiască un plan de siguranță. Chiar și investițiile mici și constante, realizate în timp, pot ajuta la menținerea puterii de cumpărare, reducerea expunerii la inflație și consolidarea securității financiare pe termen lung. Aurul și-a dovedit reziliența în fiecare criză majoră din ultimele decenii și continuă să fie un reper de încredere pentru cei care caută stabilitate,” a declarat Victor Dima, Managerul Departamentului de Trezorerie Tavex România.

Perspectiva pentru următoarele 12 luni indică o temperare a inflației în România, deși presiunile asupra puterii de cumpărare vor persista. Estimările pentru cursul EUR/RON sugerează o depreciere moderată a leului pe termen mediu și lung. Aceste condiții evidențiază importanța diversificării economiilor și menținerea aurului ca reper stabil de protecție.

Economiile regulate, chiar și în sume mici, alături de reducerea datoriilor, contribuie la siguranța financiară. Menținerea fondurilor exclusiv în numerar sau conturi curente reduce puterea de cumpărare prin inflație. Diversificarea în depozite bancare, titluri de stat, acțiuni, imobiliare și aur de investiție asigură o protecție mai robustă și un portofoliu echilibrat.