Aurul, nou maxim istoric. Luni dimineață, pe piața spot din Singapore, uncia de aur s-a apreciat cu 0,5%, până la nivelul record de 3.604,70 de dolari. Astfel, a fost depășit precedentul record atins vineri, 5 septembrie, când cotația aurului a crescut cu 1,5%.

Vineri, departamentul Muncii a transmis că luna trecută, economia SUA a creat doar 22.000 de locuri de muncă, în timp ce rata șomajului a ajuns la cel mai ridicat nivel din 2021. Drept consecință, traderii au pariat pe trei reduceri de dobândă din partea Fed până la finalul acestui an, notează Bloomberg.

Un cost mai mic al împrumuturilor ar putea stimula creșterea atractivității aurului, după ce a fost impulsionat de statului de valoare de refugiu pe fondul preocupărilor legate de direcția politicii monetare a Fed.

Atât cotațiile la aur, cât și la argint sau dublat în ultimii trei ani, în contextul înmulțirii riscurilor geopolitice, economice, și a celor privind comerțul mondial. Totodată, îngrijorările cu privire la independența Fed au fost intensificate de escaladarea atacurilor președintelui SUA, Donald Trump, la adresa băncii centrale americane.

În același timp, potrivit datelor publicate în ultimele zile de Banca Centrală a Chinei, în luna august, instituția și-a majorat rezervele de aur pentru a zecea lună la rând, în continuarea unei politici ce vizează diversificarea rezervelor dincolo de dolarul american.

Recent, analiștii băncii americane Golden Sachs Group Inc. au estimat că prețul aurului ar putea ajunge la aproape 5.000 de dolari uncia, în cazul în care idependența Fed ar fi în pericol, iar investitorii și-ar transfera doar o mică parte din fondurile lor de obligațiuni emise de Trezoreria americană în lingouri de aur.

Amintim că marți, pe 2 septembrie, aurul a depășit pragul de 3.500 de dolari uncia, marcând o premieră pe piața globală. Datele publicate de Bloomberg au arătat atunci că lingourile cu livrare imediată s-au apreciat cu aproape 1%.

Prețul a ajuns la 2.508,73 dolari pe uncie, depășind maximul anterior din luna aprilie. Atunci, anunțul privind noul plan tarifar al președintelui american a influențat puternic piețele.

Publicația internațională a scris că așteptările privind reducerea dobânzii de referință au alimentat creșterea. Următoarea ședință a Rezervei Federale este privită cu mare atenție de investitori.

Declarațiile lui Jerome Powell au fost analizate în detaliu de analiștii economici. Deși tonul a rămas prudent, mesajul a fost interpretat ca o confirmare a unei relaxări monetare. Mai multe puteți citi aici.