Bitcoin a depășit pragul de 124.000 de dolari. Evoluția ascendentă a fost stimulată de legislația favorabilă din Statele Unite și de performanța burselor americane, potrivit AFP. Bitcoin a depășit recordul precedent din iulie și a atins pentru scurt timp 124.500 de dolari înainte de a se corecta. De la începutul anului 2025, Bitcoin a înregistrat o apreciere de aproximativ 30%. Moneda a evoluat de la valoarea de 94.384 de dolari în ianuarie.

De asemenea, de menționat că n decembrie 2024, Bitcoin a depășit pentru prima dată 100.000 de dolari, susținut de aprobarea ETF-urilor Bitcoin și de politicile favorabile criptomonedelor ale administrației Trump .

Valoarea Bitcoin a urcat recent, susținută de modificările de reglementare din SUA, implementate sub președinția lui Donald Trump. Liderul american este un susținător activ al ecosistemului crypto. Cotația a fost, de asemenea, stimulată de marii investitori în criptomonede, denumiți „balene”.

„Piața crypto se bucură de o perioadă cu fundamente extrem de favorabile”, a declarat Samer Hasn, analist senior de piață la XS.com, citat de AFP.

„Președintele Donald Trump a acționat pentru a elimina restricțiile care împiedicau anterior băncile să facă afaceri cu companiile marcate pentru probleme de risc reputațional, o categorie în care firmele crypto erau adesea plasate pe nedrept”, a adăugat Hasn.

Trump ar putea fi, de asemenea, predispus să „accelereze integrarea criptomonedelor în sistemul financiar național și să ridice restricții suplimentare, având în vedere implicarea sa și a familiei sale în creșterea acestui sector”, a mai spus analistul.

Grupul media al lui Trump și Tesla, producătorul de automobile electrice deținut de miliardarul tech Elon Musk, se numără printre companiile care achiziționează cantități semnificative de Bitcoin.

Bitcoin este o monedă digitală descentralizată, lansată în 2009, care operează fără o bancă sau autoritate centrală. Ceea ce permite trimiterea și primirea de bani direct între persoane, oriunde în lume, fără intermediari.

Funcționează pe baza tehnologiei blockchain, un registru digital public în care toate tranzacțiile sunt consemnate și validate de o rețea globală de calculatoare (numite noduri). Iar operațiunile sunt protejate criptografic și nu pot fi modificate după validare.

Pentru a utiliza Bitcoin, este necesar un portofel digital unde se păstrează „monedele” și cheile private care conferă controlul asupra acestora. Bitcoin se „minează” prin rezolvarea unor algoritmi complexi de către computere performante, care validează tranzacțiile și adaugă blocuri noi în blockchain. Astfel, Bitcoin oferă autonomie financiară, transparență și control direct asupra fondurilor, reprezentând o alternativă modernă și digitală la banii tradiționali.