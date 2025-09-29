Ca parte a jocului responsabil, accentul trebuie pus mereu pe distracție, însă șansele de câștig fac parte din farmecul specific al oricăror jocuri de noroc. Aceste resurse de entertainment sunt concepute în așa fel încât să asigure mecanisme transparente, bazându-se în același timp pe sisteme ce oferă mereu rezultate aleatorii, păstrând jocul corect.

Ca orice furnizori de servicii de divertisment, cazinourile – inclusiv cele online – trebuie să aibă planuri de afaceri care să le garanteze profitabilitate. Avantajul Casei („house edge” în limba engleză) asigură această marjă de rentabilitate care diferențiază jocurile de cazinou în funcție de nivelul calculat. Datele nu sunt ascunse, fiecare jucător având posibilitatea de a afla Avantajul Casei la sloturi online și la fiecare joc de masă de cazinou.

De ce este important ca utilizatorii de platforme online casino să cunoască acest concept? Șansele de câștig sunt influențate direct de Avantajul Casei: cu cât acesta este mai mare, cu atât mai puține fonduri ajung la masa totală a jucătorilor la respectivele jocuri slots și de cazino live.

Emblematic pentru distracția în orice cazinouri, jocul de ruletă atrage toate privirile. În varianta europeană, roata de ruletă are 37 de numere (de la 0 la 36 inclusiv). Prezența unui singur 0, marcat cu verde, determină un avantaj de 2,7% pentru organizator la pariurile de tip par/impar sau roșu/negru.

În schimb, versiunea de ruletă americană, ce adaugă un 00 de asemenea pe o zonă verde, ridică Avantajul Casei la 5,26%, deci aproape îl dublează. Există mai nou și ruleta cu trei zerouri (0, 00 și 000), la care cazinoul încasează 7,69%.

Pe termen scurt, punctual, jucătorii pot obține câștiguri dacă norocul este de partea lor, însă pe termen lung o astfel de abordare matematică pentru calcularea șanselor garantează cazinourilor un câștig constant din totalul sumelor pariate de clienți.

Avantajul Casei la blackjack nu este fix, ci depinde de modul în care acționează jucătorii. În varianta de blackjack cu reguli standard, Avantajul Casei poate să coboare până la un nivel minim de 0,5%. Unele versiuni de blackjack, precum Blackjack Switch sau Spanish 21, au reguli ce pot modifica șansele de câștig ale jucătorilor și implicit Avantajul Casei.

Faptul că avantajul Casei poate scădea atât de mult în anumite condiții, face din Blackjack un joc extrem de popular, atât în cazinouri terestre, cât și în mediul online.

Cazinourile online propun și mese de baccarat, un joc simplu, dar foarte interesant. Utilizatorii plasează de obicei pariuri pe „Banker” (o opțiune unde Avantajul Casei este de doar 1,06%) sau pe „Player” (cu marjă de 1,24% pentru cazinou). Există și o altă opțiune de pariere, mult mai riscantă: să mizezi pe „Tie” (egalitate), cu Avantaj al Casei chiar și de peste 14%.

Se știe că cel mai mare interes din partea pasionaților de jocuri online casino este direcționat spre categoria de sloturi video. Jocurile slots pot fi catalogate drept a fi mai mult sau mai puțin generoase prin prisma unui indicator denumit RTP (Return to Player). Această rată de returnare a sumelor către jucători se referă la valoarea procentuală din totalul rulajelor care se întoarce în cele din urmă către utilizatori, sub formă de câștiguri.

Este demn de subliniat că nivelul RTP este calculat pe perioade mai lungi de timp și vizează sumele jucate în sesiuni ale tuturor jucătorilor din acea perioadă, la slotul respectiv. Așadar, nu se poate intui dacă următoarele rotiri dintr-o serie vor fi sau nu câștigătoare.

Cele mai multe sloturi online au RTP între 94% și 97%, dar diferențele pot fi destul de mari între titlurile slots. Avantajul Casei constă de fapt în diferența dintre 100% și valoarea RTP. Astfel, un joc de cazinou cu RTP 98% va determina o marjă de 2% câștig pentru organizator (sumă care se împarte cu producătorul acelui slot video, conform acordurilor comerciale).

A nu se confunda acest indicator cu privire la nivelul câștigurilor cu cel care definește frecvența de acordare a premiilor – volatilitatea. Jocuri slots cu volatilitate ridicată, precum cele cu jackpot progresiv, oferă câștiguri mai rare, dar de valori mai mari. La polul opus, sloturile online cu volatilitate mică declanșează mai des rotiri câștigătoare, dar premiile au valoare mai mică.