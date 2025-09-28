Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a lansat un mesaj după ce şi-a exercitat dreptul de vot. Ea susține că a votat pentru a păstra pacea.

„Am votat să păstrăm pacea. Moldova, casa noastră scumpă, este în primejdie. Moldova este o ţară cu oameni demni, care nu-şi vând ţara. Am votat pentru un Parlament care respectă Republica Moldova și cetățenii săi, un Parlament cu care vom construi Moldova europeană. Dragi cetățeni, invit pe toți să mergeți la vot. Moldova, casa noastră scumpă, este în primejdie și avem nevoie de ajutorul fiecăruia dintre voi. Voi o puteți salva cu votul vostru. Să nu permitem hoţilor şi trădătorilor să decidă pentru noi! Mergem înainte în pace spre viitorul nostru european. Astăzi este un moment când trebuie să dovedim dragostea de ţară. Să meargă cu toţii la vot. Mâine ar putea fi prea târziu. (…) Am văzut cu toții cum au fost moldoveni instruiți pentru a produce și a distribui materiale și toate aceste lucruri pentru ca Rusia să poată prelua puterea la Chișinău. Haideți să arătăm lumii că Republica Moldova nu este doar o țară mică, ci și o țară cu oameni care nu își vând țara nici pentru 400 de lei, nici pentru 400 de euro. Haideți să nu permitem ca hoții și trădătorii să ne vândă viitorul”, a spus Maia Sandu.

UPDATE: Comisia Electorală Centrală (CEC) din Republica Moldova a lansat recent panoul interactiv la care poate fi urmărită prezența la vot. Cifrele sunt acualizate în timp real.

La puțin după o oră și jumătate de vot, prezența de vot era de circa 3,5%. Astfel, aproximativ 100.000 de cetățeni moldoveni care și-au exprimat votul, conform cifrelor publicate de Comisia Electorală Centrală (CEC) din Republica Moldova.

Președintele Comisiei Electorale Centrale, Angelica Caraman, a declarat că procesul decurge fără incidente după prima oră de votare.

„După prima oră de votare, procesul decurge fără incidente”, a spus Caraman.

Panoul interactiv poate fi vizualizat AICI.

Știrea inițială: Procesul electoral a început odată cu deschiderea secției de votare din Japonia, la sediul ambasadei Republicii Moldova. Acolo, primul vot a fost exprimat de o studentă de la Universitatea din Tsukuba, care a marcat momentul imediat după intonarea imnului de stat.

Primul votant a fost Ana Teişanu, studentă la Universitatea din Tsukuba, Japonia.

„Pentru mine, votul nu este doar un drept, ci o responsabilitate – viitorul Moldovei se scrie prin fiecare vot onest. Am votat pentru pace, pentru dezvoltare şi pentru o Moldovă prosperă, pe drumul său european. Îndemnul meu este simplu: ieşiţi la vot dacă vă iubiţi ţara. Turul 2 nu există – există doar şansa unică de a decide viitorul pe 4 ani, astăzi”, a spus ea.

Pentru cetățenii aflați în România au fost deschise 23 de secții de votare, un număr record, cu aproximativ 30.000 de persoane așteptate să participe la urne. La București funcționează cinci secții, la Iași trei, câte două la Cluj-Napoca, Brașov și Timișoara, iar în orașele Baia Mare, Bacău, Constanța, Craiova, Galați, Oradea, Sibiu, Suceava și Târgu Mureș câte una. O premieră pentru capitală o constituie deschiderea unei secții de votare la Muzeul Țăranului Român.

La nivel global, Comisia Electorală Centrală a organizat 301 secții de votare în străinătate, inclusiv patru pentru vot prin corespondență. Cele mai multe se află în Italia (75), Germania (36), Franța (26), Marea Britanie (23), Statele Unite (22), România (22), Spania (15) și Irlanda (12). În Rusia există doar două secții, ambele la Moscova.

Cetățenii moldoveni din diaspora pot vota la orice secție din afara țării, pe baza actelor de identitate. Sunt acceptate cartea sau buletinul de identitate, inclusiv cele provizorii, precum și pașaportul, chiar și expirat, dacă nu există alte motive legale care îl fac nevalabil.

Ambasadorul Republicii Moldova în România, Victor Chirilă, a atras atenția asupra contextului geopolitic complicat al scrutinului, susținând că ar exista un război hibrid declanșat de Rusia împotriva țării sale. El a descris folosirea unor pârghii multiple, inclusiv implicarea unor instituții care ar trebui să se concentreze pe interesul național, precum o parte a Bisericii Ortodoxe aflate sub Patriarhia Moscovei, partide politice cunoscute de opinia publică și persoane private cu legături documentate cu cercuri criminale.

„Da, este un război total împotriva Republicii Moldova, declanşat de Federaţia Rusă, un război hibrid total, nemilos şi se folosesc toate pârghiile, se folosesc mai multe instituţii care nu ar trebui să se implice în astfel de acţiuni, care ar trebui să se conducă în interesul Republicii Moldova, mă refer şi la biserică, o parte din biserică, nu toată biserica, Biserica Ortodoxă care este sub Patriarhia Moscovei, trebuie să menţionez acest lucru, anumite partide politice pe care nu vreau să le menţionez aici, dar lumea le ştie şi persoane private care se implică în astfel de acţiuni, inclusiv vedem o îngemănare a unor partide politice cu cercuri criminale, deci lucruri deja stabilite, documentate de autorităţile noastre, care investighează aceste legături”, a susținut diplomatul.

După închiderea urnelor, voturile sunt numărate în fiecare secție și sunt întocmite procesele verbale. Ulterior, acestea sunt centralizate de Comisia Electorală Centrală, care va valida rezultatul final.

Accesul în Parlament depinde de atingerea pragului electoral: 5% pentru partidele politice, 7% pentru blocurile electorale și 2% pentru candidații independenți.

Parlamentul nou-ales se va convoca în ședința de constituire prin decret prezidențial. Ședința va fi deschisă de cel mai în vârstă deputat, iar Președintele Curții Constituționale va prezenta raportul privind rezultatele și validarea mandatelor. După declararea oficială a constituirii Parlamentului, vor fi aleși președintele, vicepreședinții și se va forma Biroul permanent. În termen de 10 zile se constituie fracțiunile parlamentare, fiecare cu propriul regulament de activitate.

Primele rezultate parțiale urmează să fie anunțate la scurt timp după închiderea urnelor din Republica Moldova, însă votul în diaspora continuă până la ora locală 21:00.

Nu vor exista exit-poll-uri oficiale, deoarece Comisia Electorală Centrală a respins solicitarea companiei „Date Inteligente”, invocând suspiciuni legate de sursele de finanțare. Casele de sondare publică vor prezenta propriile estimări imediat după închiderea urnelor.