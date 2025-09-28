În general, cele mai bune mărci de cafea sunt cele care oferă o selecție cât mai variată, pentru cei mai pretențioși consumatori. Fie că vreți cafea decofeinizată, cafea normală sau chiar cafea cu ciuperci, acestea sunt considerate cele mai bune mărci de cafea, potrivit Themanual.

Având în vedere selecția vastă de mărci de cafea de pe piață, restrângeți câteva criterii atunci când selectați cele mai bune mărci de cafea. Iată care pot fi aceste criterii

Disponibilitatea diferitelor tipuri de boabe

Certificat de comerț echitabil sau certificat organic USDA

Reputația mărcii și recenziile de pe site-uri

Aceste mărci de cafea au fost alese pe baza experienței personale a unor băutori cafea și a cercetărilor.

Stumptown Coffee Roasters este cea mai bună marcă de cafea din 2025 datorită procesului transparent de prăjire și pasiunii pentru aprovizionarea etică. Marca se angajează să-și plătească producătorii în mod corect.

Brandul oferă și un abonament disponibil online, permițându-vă să vă bucurați de cafea proaspăt prăjită chiar la ușa voastră. Planul de abonament personalizat oferă control asupra cantității și frecvenței cumpărării acestei mărci de cafea.

Un alt lucru care place foarte mult la Stumptown Coffee Roasters este ambalajul. Deși gustul boabelor contează foarte mult, experiența este îmbunătățită de un ambalaj uimitor.

Cafeaua decofeinizată are opțiuni limitate, mai ales dacă vreți o cafea aromată. Dar Stone Street Coffee este o opțiune excelentă pentru băutorii de cafea decofeinizată. Acest brand are o selecție uriașă de arome decofeinizate pentru a se asigura că băutura nu devine niciodată plictisitoare. Cele mai interesante arome ale acestei cafele decofeinizate includ Hazelnut Supreme Decaf și Southern Pecan Decaf.

De asemenea fiecare aromă poate fi comandată în diferite dimensiuni pentru măcinat, cum ar fi măcinat fin pentru espresso sau măcinat grosier pentru prepararea cafelei.

Prăjită la comandă, Klatch Coffee este cea mai bună marcă pentru clienții care doresc o cafea organică de calitate. Prăjită la comandă, Klatch Coffee oferă o selecție excelentă de boabe de cafea organică, inclusiv espresso decofeinizat, amestec tropical și amestecuri provenite din diferite regiuni de cultivare a cafelei, cum ar fi Nicaragua, Guatemala și Columbia.

Acest brand oferă un proces inovator de abonament, care vă asigură că nu veți rămâne niciodată fără cafea proaspătă, folosind un cântar automat care arată câtă cafea mai aveți.

Schimbați marca de cafea pe care o folosiți acum cu un nou tip de cafea măcinată. Cafeaua vietnameză Robusta de la Copper Cow Coffee oferă un gust îndrăzneț și bogat, ideal pentru cei care se bucură de o ceașcă de cafea cu adevărat puternică. Aici nu sunt folosite arome artificiale în timpul prăjiri. Acest brand este și foarte dedicat practicilor durabile de cultivare a cafelei.

Cei care au fost dezamăgiți de cafeaua instant pot fi surprinși de calitatea acestei mărci de cafea. Cafeaua instant Verve Coffee Roasters vine fie în pungi, fie intr-o singură porție.