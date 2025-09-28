Rechemarea afectează modelele Chrysler Jeep Wagoneer și Jeep Grand Wagoneer produse între 2022 și 2024. NHTSA a menționat că soluția tehnică pentru remediere este încă în curs de dezvoltare. Aceasta reprezintă a doua campanie de rechemare într-o lună: la începutul lui septembrie, Stellantis a anunțat retragerea altor 164.000 de vehicule în SUA din motive similare, legate de fixarea elementelor de pe ușile șoferului și pasagerului.

Vineri, Stellantis a prezentat un prototip de vehicul electric dotat cu o baterie inovatoare, care permite încărcare mai rapidă, are o greutate redusă și costuri mai mici, fără a mai necesita invertor sau încărcător separat, potrivit Reuters.

Sistemul, numit IBIS (Intelligent Battery Integrated System), a fost creat în colaborare cu Saft, o subsidiară a TotalEnergies.

Potrivit Stellantis, sistemul IBIS oferă avantaje semnificative: economisește spațiu și greutate, este mai ușor de întreținut și are o eficiență cu 10% mai mare decât o baterie convențională de dimensiuni similare, reducând timpul de încărcare cu aproximativ o oră. În prezent, tehnologia este testată pe un Peugeot e-3008 și ar putea fi introdusă în modelele de serie până la sfârșitul deceniului.

De asemenea, integrarea directă a funcțiilor de conversie a curentului în baterie, printr-un sistem electronic cu 200 de tranzistori, scade greutatea vehiculului cu aproximativ 40 kg și mai reduce timpul de încărcare cu 15%.

Stellantis a caracterizat această inovație drept „un pas major înainte în electrificarea aplicațiilor energetice mobile și staționare”, subliniind că viteza de încărcare și accesibilitatea continuă să fie provocări esențiale pentru adoptarea pe scară largă a vehiculelor electrice.

BMW recheamă în service peste 196.000 de vehicule în Statele Unite, după ce autoritățile americane au descoperit un defect la releul de demaraj, care poate provoca coroziune, supraîncălzire și scurt-circuit, crescând astfel riscul de incendiu, a anunțat Administrația Națională pentru Siguranța Traficului Rutier (NHTSA), potrivit Reuters.

Rechemarea vizează mai multe modele BMW fabricate între 2019 și 2022, inclusiv 330i, 530i, Z4, X3, X4, 430i și 230i, precum și aproximativ 1.469 de unități Toyota Supra, care folosesc aceeași componentă defectă.

Proprietarii vehiculelor afectate vor fi notificați începând cu 14 noiembrie 2025, iar reparațiile vor fi realizate gratuit în cadrul rețelei de dealeri autorizați.

Până la remedierea defecțiunii, autoritățile recomandă ca vehiculele să fie parcate în aer liber, departe de alte mașini sau clădiri, pentru a diminua riscul în cazul unui eventual incendiu.

Aceasta nu este prima rechemare majoră a constructorului german în America de Nord. În urmă cu un an, BMW a retras peste 720.000 de vehicule din cauza unei pompe electrice defecte, care prezenta, de asemenea, riscuri de incendiu.

