Ford Motor a anunțat o nouă campanie de rechemare, vizând de această dată 101.944 de sedanuri Taurus din Statele Unite. Decizia vine după ce Administrația Națională pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzile Americane (NHTSA) a constatat existența unui defect care ar putea conduce la desprinderea unor piese de finisaj ale ușilor în timpul mersului, transmite Reuters.

Concret, este vorba despre ornamentele aflate pe stâlpul central (B-pillar) al ușilor din față, atât pe partea șoferului, cât și pe partea pasagerului. Acestea pot deveni instabile și se pot desprinde, ajungând pe carosabil și creând un risc suplimentar pentru ceilalți participanți la trafic. Rechemarea acoperă vehiculele produse între anii 2016 și 2019. Ford a precizat că dealerii autorizați vor inspecta gratuit automobilele afectate, urmând să repare sau să înlocuiască piesele cu probleme, fără niciun cost pentru clienți.

Această campanie se adaugă uneia de amploare anunțate recent, care vizează pick-up-urile Ranger fabricate în intervalul 27 iunie 2024 – 24 iunie 2025.

Potrivit companiei, „Ford rechemă 340.756 pick-up-uri Ranger (27.06.2024–24.06.2025) din cauza EBB. Actualizare software gratuită pentru frână; KBA 15443R, cod 25S77. 8.524 în DE.”

În cazul acestui model, problema ține de posibile defecțiuni ale amplificatorului electric al frânei (EBB). Dacă acesta cedează, distanțele de frânare se pot prelungi considerabil, crescând riscul de coliziune, mai ales în situații de oprire de urgență. Șoferii ar fi obligați să apese mult mai puternic pedala de frână pentru a încetini vehiculul, lucru care nu corespunde comportamentului așteptat al sistemului.

Ford a anunțat că soluția constă într-o actualizare de software a modulului EBB, operațiune ce durează puțin și este gratuită pentru proprietari. Această intervenție este supravegheată de Autoritatea Federală pentru Transport Auto din Germania (KBA), fiind înregistrată cu numărul oficial 15443R, iar intern, compania a marcat rechemarea cu codul „25S77”.

Prin urmare, în doar câteva zile, constructorul american se confruntă cu două rechemări importante: una legată de siguranța pasivă – elemente de caroserie ce se pot desprinde – și alta ce privește un element esențial al siguranței active, sistemul de frânare.