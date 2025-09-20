Benzina și motorina reprezintă în prezent principalii combustibili utilizați în industria auto la nivel global. Ambele rezultate din rafinarea țițeiului, acestea asigură propulsia vehiculelor prin ardere, însă motoarele diesel și cele pe benzină funcționează diferit, ceea ce face extrem de importantă alimentarea corectă la pompa de carburant.

Specialiștii avertizează că o alimentare greșită poate provoca daune severe motorului, iar costurile reparațiilor pot fi extrem de ridicate.

Majoritatea stațiilor de carburant sunt dotate cu patru pompe amplasate una lângă cealaltă: una pentru benzină 95, una pentru benzină 99 sau 100, una pentru motorină și una pentru motorină cu aditivi.

Câteodată, unii șoferii pot confundă pompele dacă nu sunt atenți. Experții arată că cele mai frecvente greșeli se înregistrează atunci când benzina ajunge în rezervorul unui motor diesel.

Șansele ca un șofer să pună motorină într-un rezervor de benzină sunt mai mici, deoarece pompa de alimentare pentru motorină are un diametru mai mare și nu se potrivește în orificiul unui motor pe benzină.

În schimb, „pistolul” de benzină poate fi introdus fără probleme într-un rezervor diesel, ceea ce face această greșeală mai frecventă. În cazul în care se întâmplă, motorul va reacționa rapid, iar primele simptome apar de obicei după câțiva kilometri de rulare.

Printre semnele care indică alimentarea greșită se numără zgomotele anormale, vibrațiile motorului, scăderea puterii, accelerația lentă și fumul alb sau gri care iese din eșapament. Dacă motorul continuă să funcționeze cu carburantul greșit, problemele se agravează: pompa de înaltă presiune se poate gripa, injectoarele se pot defecta din cauza depunerilor și filtrul de motorină se poate înfunda.

În astfel de situații, motorul diesel poate fi grav avariat, necesitând reparații costisitoare sau chiar înlocuire completă.

Costurile pentru remedierea unei alimentări greșite variază semnificativ. Golirea rezervorului și spălarea circuitului pot ajunge între 800 și 1.500 de lei, în timp ce schimbarea pompei și a injectoarelor poate depăși 6.000 de lei.

În cazuri severe, repararea unui motor gripat poate ajunge chiar la 25.000 de lei. De asemenea, specialiștii subliniază că asigurările CASCO nu acoperă daunele cauzate de alimentarea greșită, ceea ce înseamnă că șoferul suportă integral costurile.

Pentru a evita astfel de situații, experții recomandă ca, în momentul în care un șofer realizează că a pus carburant greșit, să nu pornească motorul și să apeleze la o platformă pentru a transporta mașina la un service specializat.

În cazul unei cantități mici de benzină, între 2 și 3 litri, există posibilitatea de a completa rezervorul cu motorină, iar dacă amestecul nu depășește 5% benzină, motorul nu ar trebui să fie afectat.