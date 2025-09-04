Joi, 4 septembrie, prețurile benzinei standard și ale motorinei standard au urcat cu câte 4 bani pe litru. În București, la stațiile Petrom, un litru de benzină standard costă între 7,42 și 7,48 lei, iar un litru de motorină standard se situează între 7,63 și 7,68 lei, potrivit datelor peco-online.

La stația Petrom Vitan, monitorizată de Economedia, prețurile afișate sunt 7,47 lei pentru benzină și 7,67 lei pentru motorină.

Aceasta este a doua ajustare din septembrie, după ce pe 2 septembrie benzina s-a scumpit cu 4 bani pe litru, în timp ce motorina a rămas neschimbată.

Luna august a adus nu mai puțin de nouă modificări de prețuri, după ce la 1 august carburanții s-au scumpit brusc din cauza majorării accizelor cu 10% și a creșterii TVA de la 19% la 21%. Atunci, Petrom a crescut prețul benzinei standard cu 42 de bani pe litru și pe cel al motorinei cu 40 de bani pe litru.

La câteva minute după miezul nopții, pe 1 august, la stația Petrom Vitan, benzina standard era 7,37 lei pe litru, iar motorina 7,81 lei pe litru, conform Monitorului Prețurilor. De atunci, fluctuațiile aproape zilnice au făcut ca diferențele de câțiva bani să devină o regulă, mai ales în stațiile din marile orașe.

Chiar și cu scumpirile din ultimele săptămâni, există diferențe vizibile între prețurile practicate în marile orașe și cele din stații independente din provincie.

Cel mai mic preț la benzină standard este de 7,16 lei/litru, la o stație Petrolium Privat din Albești, județul Mureș.

Pentru motorină, același operator afișează 7,43 lei/litru.

În București, prețul minim este 7,37 lei/litru pentru benzină și 7,61 lei/litru pentru motorină, în funcție de sector și companie.

GPL rămâne mult mai ieftin, cu tarife în jur de 3,43–3,64 lei/litru, în funcție de stație.

Astfel, pentru șoferii dispuși să caute oferte locale, diferența poate fi de până la 30 de bani pe litru între cea mai ieftină benzină și media națională.

Oraș Benzină standard Motorină standard GPL București 7,37 lei 7,61 lei 3,43 lei Cluj-Napoca 7,39 lei 7,59 lei 3,59 lei Timișoara 7,38 lei 7,62 lei 3,61 lei Iași 7,39 lei 7,61 lei 3,63 lei Constanța 7,40 lei 7,59 lei 3,61 lei

Pentru șoferi, fiecare ban contează, mai ales într-o perioadă cu fluctuații frecvente. Verificarea aplicațiilor care monitorizează prețurile la nivel național, precum peco-online, poate aduce economii de câțiva lei la fiecare alimentare.

În plus, conform e-nergia, la începutul anului viitor va avea loc o nouă creștere semnificativă a prețurilor la carburanți, odată cu majorarea accizelor programată de la 1 ianuarie 2026.

Estimările arată o scumpire de 34 de bani pe litru la benzină și de 30 de bani pe litru la motorină. Pentru un plin de 50 de litri, asta ar însemna un cost suplimentar de aproximativ 15–17 lei.