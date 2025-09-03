De la 1 octombrie 2025, dobânzile variabile ale creditelor vor fi recalibrate pe baza unui IRCC trimestrial de 6,06%. Este cea mai mare valoare de la introducerea acestui indicator, în 2019, și marchează un nou prag psihologic pentru piața creditelor de consum și ipotecare.

Datele oficiale arată că în prezent aproximativ 400.000 de persoane au credite legate de IRCC, în timp ce aproape 200.000 de debitori încă rambursează credite calculate în funcție de ROBOR. Diferența este esențială: cei legați de IRCC vor plăti rate mai mari din toamnă, în timp ce cei cu contracte pe ROBOR nu sunt influențați de această modificare.

Indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC) a fost introdus în 2019, ca alternativă la ROBOR la 3 luni, tocmai pentru a atenua șocurile zilnice din piață.

ROBOR se actualizează zilnic, reflectând imediat mișcările de pe piața interbancară.

IRCC este calculat zilnic, dar ceea ce contează pentru clienți este media trimestrială, publicată de BNR la finalul fiecărui trimestru și aplicată în cel următor.

Această formulă creează un decalaj de aproximativ șase luni între evoluțiile pieței și impactul lor în ratele plătite de debitori. De exemplu, valoarea de 6,06% aplicabilă de la 1 octombrie 2025 provine din mediile zilnice înregistrate în trimestrul al doilea al anului.

Istoria IRCC arată o dinamică abruptă:

2019: prima valoare – 2,36%.

2020 – început 2021: indicele a rămas stabil, în jur de 2%.

Trimestrul II 2021: minim istoric, 1,08%.

Din 2022: tendință de creștere continuă, niciun trimestru sub 5%.

Trimestrul II 2024: 5,99%, nivel maxim atins până acum.

Trimestrul II 2025: 6,06%, noul record, aplicabil de la 1 octombrie.

Această succesiune confirmă că IRCC a trecut din faza de indicator „protectiv” într-un reper de cost al creditării ce reflectă presiunile inflaționiste și politica monetară restrictivă.

Dobânda variabilă este compusă din două elemente:

marja fixă a băncii, stabilită prin contract și nemodificabilă,

indicele de referință (IRCC sau ROBOR), actualizat periodic.

Creșterea de la 5,55% la 6,06% înseamnă că, la un credit ipotecar standard de 250.000 lei pe 25 de ani, cu o marjă fixă de 2%, rata lunară va urca cu câteva sute de lei.

Pentru cei cu venituri medii, acest salt poate dezechilibra bugetul lunar, mai ales în contextul general al scumpirilor la utilități și al presiunilor inflaționiste.

Noile valori IRCC sunt anunțate la începutul fiecărui trimestru – 1 ianuarie, 1 aprilie, 1 iulie, 1 octombrie – sau în prima zi lucrătoare de după. Pentru trimestrul patru din 2025, BNR va comunica valoarea pe 30 septembrie, însă calculele aritmetice confirmă deja nivelul de 6,06%.