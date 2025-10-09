Cursul anunțat joi de Banca Națională a României arată o ușoară apreciere a leului în raport cu moneda unică europeană. Astfel, euro a fost cotat la 5,0953 lei, în scădere cu 0,0010 lei față de ziua precedentă, când se situa la 5,0963 lei. Chiar dacă diferența este redusă, aceasta indică o tendință de consolidare a monedei naționale.

O evoluție similară s-a înregistrat și în raport cu dolarul american. Potrivit datelor publicate de BNR, cursul de schimb pentru moneda SUA a fost de 4,3848 lei, în scădere față de cotația anterioară de 4,3898 lei. Aprecierea leului în fața dolarului vine într-un context internațional marcat de fluctuații moderate ale piețelor valutare.

Leul s-a întărit, de asemenea, și în fața francului elvețian. Cursul calculat joi de banca centrală a fost de 5,4723 lei, față de 5,4805 lei în ziua precedentă, marcând o scădere de 0,0082 lei. Aceste modificări, deși mici, pot semnala o stabilitate mai accentuată a monedei românești pe termen scurt.

Pe piața metalelor prețioase, gramul de aur a înregistrat o ieftinire notabilă. BNR a anunțat un preț de 569,1075 lei, față de 580,6857 lei în ședința precedentă, ceea ce înseamnă o scădere de 11,5782 lei. Evoluția prețului aurului este corelată cu mișcările internaționale ale metalului, influențate de deciziile băncilor centrale și de variațiile dolarului american.

Potrivit datelor BNR, în perioada 8 septembrie – 9 octombrie 2025, cursul euro a oscilat între valorile de 5,0632 și 5,0963 lei. Valoarea maximă a fost atinsă pe 8 octombrie 2025, iar cea minimă la jumătatea lunii septembrie. Acest interval relativ restrâns confirmă o perioadă de stabilitate, fără fluctuații bruște care ar putea influența semnificativ piețele interne.

Pentru mediul de afaceri și pentru consumatori, această stabilitate oferă predictibilitate. Importatorii pot planifica mai ușor costurile, iar cei cu credite în valută nu sunt expuși unor variații semnificative ale ratelor lunare. În plus, o monedă națională stabilă contribuie la menținerea încrederii investitorilor în economia locală.

ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este indicatorul care arată la ce dobândă se împrumută băncile între ele. BNR stabilește zilnic acest indice, pe baza mediei aritmetice a cotațiilor oferite de zece instituții financiare selectate. ROBOR este publicat pentru mai multe scadențe – de la o zi până la 12 luni – însă din 11 noiembrie, banca centrală a renunțat la comunicarea indicelui pentru scadența de 9 luni.

Valoarea ROBOR este un reper important pentru calculul ratelor la creditele în lei, mai ales pentru contractele semnate înainte de introducerea indicelui IRCC. De aceea, evoluțiile sale sunt atent monitorizate de persoanele care au împrumuturi active.

În perioada 2 octombrie 2024 – 9 octombrie 2025, indicele ROBOR la 3 luni a variat între 5,55% și 7,39%. Cea mai ridicată valoare a fost înregistrată pe 16 mai 2025, în timp ce minimul a fost consemnat pe 2 octombrie 2024. Media pentru această perioadă s-a situat la 6,25%, indicând o tendință generală de stabilizare a costurilor de finanțare în piață.

La data de 9 octombrie 2025, valoarea ROBOR 3M a fost de 6,48%, fără modificări față de ziua anterioară. Acest nivel reflectă un echilibru între cererea și oferta de lichiditate din sistemul bancar și sugerează o perioadă de calm relativ pe piața interbancară.