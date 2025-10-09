Poșta Română marchează încă un moment istoric în evoluția sa din ultimii ani: lansarea noii identități vizuale, simbol al unei strategii de repoziționare a Companiei Naționale „Poșta Română” alături de marile administrații poștale naționale din alte țări care s-au reinventat pentru a rămâne relevante într-o lume digitalizată în schimbare.

Evenimentul a avut loc de Ziua Mondială a Poștei și marchează începutul unei noi ere pentru companie – o eră a modernizării, a curajului și a deciziilor asumate.

Noua identitate vizuală este mai mult decât o schimbare de imagine– este o declarație de intenție. Ea anunță o viziune pe termen lung, care repoziționează Poșta Română drept o companie modernă, competitivă și relevantă pentru următoarele decenii.

Noua strategie de repoziționare a Poștei Române este construită pe trei piloni majori:

Ghișeu Universal – infrastructura esențială de relație între cetățeni, companii și instituțiile statului; Curierat și logistică – dezvoltarea unei rețele moderne de hub-uri logistice, competitive pe piața e-commerce și last-mile; Servicii financiar-bancare – soluții digitale rapide, sigure și accesibile pentru toți clienții.

„O țară stabilă are nevoie de o poștă stabilă. Ne aflăm într-un moment de tranziție de la tradiție la digitalizare. Credem în rolul nostru strategic și ne asumăm că trebuie să ne schimbăm pentru a rămâne relevanți și puternici încă cel puțin 163 de ani. Poșta Română face puntea între stat, cetățeni și companii, între generații, între trecut și viitor. Tocmai de aceea, am ales o schimbare fresh, profundă și revoluționară”, a subliniat Valentin Ștefan, directorul general al Poștei Române.

Procesul de rebranding a fost realizat în parteneriat cu INOVEO Concept, agenție românească de prestigiu, recunoscută pentru portofoliul său bogat de proiecte de brand de anvergură. Rebrandingul s-a bazat pe un studiu amplu privind percepția publică și a scos la iveală nevoia de modernizare, de claritate și de servicii integrate.

Rezultatul: o identitate vizuală puternică, coerentă și adaptată realității digitale, sub umbrela unui brand principal puternic, cu o arhitectură clară, a cinci sub-branduri specializate: Imobiliare, Tipografie, Finance, Logistics, Ghișeu Universal și a unui brand endorsat: ZOR de la Poșta Română.