Asociația Elenă de Comerț Electronic (GR.EC.A) a adresat un apel urgent Ministerului Finanțelor și Ministerului Dezvoltării privind coletele cu produse foarte ieftine de pe platforme precum Temu sau Shein.

Afluxul necontrolat de colete mici din țări terțe – în principal prin intermediul platformelor internaționale care inundă piața greacă cu produse extrem de ieftine și adesea de conformitate îndoielnică cu standardele europene și naționale de siguranță – subminează zilnic concurența loială, transmite asociația.

Firmele din afara Uniunii Europene nu sunt impozitate în aceleași condiții ca firmele grecești și europene, fapt care a provocat deja pierderi grave în rețeaua de întreprinderi naționale și a creat un cadru de concurență neloială, potrivit GR.EC.A.

„Grecia nu poate rămâne un observator pasiv. Deja state membre ale UE, precum Franța și România, au instituit taxe naționale pentru fiecare colet importat, protejându-și astfel întreprinderile”, menționează reprezentanții asociației elene.

Asociația Elenă de Comerț Electronic (GR.EC.A) propune impunerea unei taxe naționale de 7 euro pentru fiecare colet importat din țări terțe. Această măsură:

va avea un efect disuasiv asupra valului masiv de importuri care perturbă piața,

va proteja întreprinderile mici și mijlocii din Grecia de concurența neloială,

va crea resurse valoroase pentru consolidarea economiei naționale.

Veniturile provenite din taxa națională trebuie să fie direcționate exclusiv către transformarea digitală a întreprinderilor grecești, precum și către consolidarea extrovertirii digitale, astfel încât companiile grecești să dobândească instrumentele moderne și know-how-ul necesare pentru a se afirma pe picior de egalitate într-un mediu globalizat și extrem de exigent, potrivit greekecommerce.gr.

Asociația Elenă de Comerț Electronic atrage atenția că acțiunea imediată nu este o opțiune, ci o necesitate. Companiile grecești nu mai pot suporta costurile inacțiunii

Asociația solicită statului să instituie fără întârziere această taxă națională, pentru a:

proteja antreprenoriatul grec,

asigura o concurență loială,

pune bazele unui viitor antreprenorial durabil și puternic.