CEC Bank finanțează digitalizarea și transformarea verde a IMM-urilor

Obiectivul principal al schemei de minimis îl constituie sprijinirea IMM-urilor integral private din sectorul producției, realizarea unor investiții verzi și digitale în scopul îmbunătățirii amprentei asupra mediului, susținerea investițiilor în sectoarele economice prioritare, creșterea productivității și competitivității IMM din aceste sectoare, promovarea producției interne precum și crearea și menținerea de noi locuri de muncă. Programul este derulat în cadrul unui proiect cu finanțare din cea de-a doua contribuție elvețiană pentru România.

“CEC Bank continuă să susțină proiectele antreprenorilor români iar finanțarea digitalizării și a activităților ecologice ale acestora este în top-ul priorităților noastre. Prin acest nou parteneriat, implicarea băncii în implementarea programelor guvernamentale dedicate IMM-urilor se concretizează în oferirea de soluții de finanțare personalizate și avantajoase fiecărui solicitant”, a declarat Ramona Ivan, director al Direcției Relații cu Instituții Naționale și Internaționale, CEC Bank.

Firmele mici și mijlocii cărora li se adresează Programul pot lua granturi de maximum 267.240 lei (40% din cheltuielile eligibile aferente unui proiect de investiții), iar restul de minimum 60% din cheltuielile eligibile aferente proiectului de investiții – dar nu mai puțin de 400.860 lei – urmând a fi acoperite prin intermediul unui credit contractat la una dintre instituțiile de credit partenere.

Prin acest Program se urmărește transformarea verde și digitală a întreprinderilor mici și întreprinderilor mijlocii din industria prelucrătoare românească, cu scopul îmbunătățirii amprentei acestora asupra mediului.

Valoare: minimum 60% din cheltuielile eligibile, dar nu mai puțin de 400.860 lei.

Dobândă: ROBOR 6M + 3,50% / an.

Comisioane:

– de analiză: 0,50% flat (o singură dată, la acordare);

– de acordare: 1% flat, perceput la prima tragere;

– de rambursare anticipată: 0%.

– nu se percep alte comisioane (reevaluare, reeşalonare, restructurare etc.).



Perioada de creditare: maximum 60 luni , fără posibilitate de prelungire.

• Perioada de grație: până la 12 luni (se plătește doar dobânda).

Garanții:

– ipoteci mobiliare/imobiliare asupra bunurilor achiziționate;

– ipotecă pe soldurile conturilor deschise la bancă;

– alte garanții acceptate.

Perioada de implementare a proiectului: maximum 12 luni de la semnarea Acordului de finanțare cu MEDAT.