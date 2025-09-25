Nouă mari bănci europene, printre care ING, Banca Sella, KBC, Danske Bank, DekaBank, UniCredit, SEB, CaixaBank și Raiffeisen Bank International (RBI), au anunțat lansarea unui stablecoin denominat în euro. Instrumentul digital de plată va fi emis în conformitate cu Regulamentul privind piețele de cripto-active (MiCAR) al Uniunii Europene. Obiectivul proiectului este crearea unui standard european de încredere pentru plățile digitale, bazat pe tehnologia blockchain.

Stablecoin-ul va permite decontări aproape instant, cu costuri reduse și acces continuu la tranzacții transfrontaliere. Prin intermediul acestuia, băncile vor putea facilita plăți programabile și îmbunătățiri în gestionarea lanțului de aprovizionare, precum și în decontarea activelor digitale, de la valori mobiliare la criptomonede.

Proiectul este considerat un pas semnificativ pentru adoptarea tehnologiilor digitale în sistemul bancar european, oferind o alternativă la stablecoin-urile existente, majoritatea fiind emise de instituții din Statele Unite.

Pentru a gestiona lansarea stablecoin-ului, consorțiul bancar a înființat o companie în Țările de Jos. Aceasta urmează să fie licențiată și supravegheată de Banca Centrală Olandeză, în calitate de instituție emitentă de e-money. Membrii fondatori ai consorțiului au anunțat că inițiativa este deschisă și altor bănci care doresc să se alăture.

Estimările oficiale indică faptul că stablecoin-ul va fi emis în a doua jumătate a anului 2026. În perioada următoare va fi numit și un CEO, sub rezerva aprobării autorităților de reglementare, care va coordona operațiunile și dezvoltarea instrumentului digital.

Inițiativa urmărește să ofere Europei o alternativă reală la piețele de stablecoin-uri dominată de Statele Unite. Băncile implicate vor putea dezvolta servicii cu valoare adăugată pentru clienți, precum Stablecoin Wallet și servicii de custodie.

„Stablecoin-urile reprezintă o pilon important al strategiei noastre privind activele digitale. Credem că acestea au potențialul de a transforma procesele interne și de a oferi clienților noștri tranzacții și opțiuni de plată mai rapide și mai eficiente din punct de vedere al costurilor. Am aderat la acest consorțiu deoarece suntem convinși de avantajele ca mai multe bănci să emită stablecoin-uri. Prin valorificarea rețelelor noastre, consolidarea resurselor, distribuirea riscurilor și îmbunătățirea lichidității, putem crea un ecosistem care valorifică oportunitățile oferite de MiCAR-ul european,” a declarat Johann Strobl, CEO-ul RBI.

Prin adoptarea acestui instrument digital, băncile urmăresc să îmbunătățească atât eficiența operațiunilor interne, cât și experiența utilizatorilor în cadrul tranzacțiilor financiare.

Consorțiul stabilește un precedent pentru colaborarea europeană în domeniul plăților digitale. Prin dezvoltarea unui stablecoin reglementat, instituțiile implicate contribuie la autonomia strategică a Europei în domeniul sistemelor de plată și la creșterea securității tranzacțiilor financiare.

Instrumentul va facilita inclusiv tranzacțiile programabile, ceea ce poate accelera automatizarea proceselor financiare pentru companii și instituții. De asemenea, stablecoin-ul va sprijini dezvoltarea unui ecosistem digital robust, cu potențial de integrare cu alte active digitale și servicii de plată inovatoare.

Băncile membre își propun să extindă proiectul și să încurajeze alte instituții europene să participe, pentru a crea un standard comun și interoperabil la nivel european.