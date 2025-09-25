Ministerul Afacerilor Interne se află în centrul unei controverse după ce premierul Ilie Bolojan a afirmat că nu mai dorește pensionări la 48 de ani. Reprezentanții sindicatelor de polițiști consideră că această schimbare afectează grav profesiile cu risc ridicat, precum cea de polițist sau jandarm.

Ei susțin că toate persoanele implicate în aceste meserii merită condiții speciale de pensionare, având în vedere pericolele întâlnite zilnic în teren.

Conform sindicatelor, refuzul de a menține pensionarea la 48 de ani ar putea influența capacitatea structurilor de ordine de a funcționa corespunzător. Oficialii atrag atenția că siguranța națională depinde, în mare măsură, de personalul activ în aceste domenii. Aceasta este cauza principală pentru care schimbările legislative propuse au generat reacții publice imediate.

„La data de 24 septembrie 2025, într-o conferinţă de presă, premierul României, domnul Ilie Bolojan, a făcut două afirmaţii foarte periculoase pentru capacitatea României de a-şi asigura în viitor apărarea, ordinea publică şi securitatea naţională: Afirmaţia că sunt necesare modificări ale condiţiilor de pensionare anticipată, astfel încât să nu mai existe pensionări la 48-50 ani ! De aici tragem concluzia că premierul este confuz şi nu cunoaşte toate prevederile legale privind pensiile militare ! Nu poţi pune semnul egal intre un poliţist, jandarm, militar care şi-a desfăşurat activitatea timp de cel puţin 26 de ani în stradă, cu riscuri, interdicţii şi incompatibilităţi în toată cariera şi o altă profesie”, spun cei de la FSNPPC.

Federația Sindicatelor Naționale ale Polițiștilor și Personalului Contractual (FSNPPC) a emis un comunicat clar în care critică declarațiile premierului. Documentul ridică întrebări referitoare la intențiile autorităților privind capacitatea României de a-și asigura apărarea și ordinea publică.

„Cine are interes să slăbească capacitatea României de a-şi asigura apărarea, ordinea publică şi securitatea naţională?” se întreabă FSNPPC.

În comunicat, sindicatul amintește că la data de 24 septembrie 2025 premierul Ilie Bolojan a menționat necesitatea modificării condițiilor de pensionare, eliminând posibilitatea pensionării la 48-50 de ani.

Sindicaliștii subliniază că această măsură ar afecta mii de polițiști și militari care și-au desfășurat activitatea în condiții riscante, pe teren, timp de cel puțin 26 de ani.

Reacțiile vin și în contextul anunțului despre reorganizarea Ministerului Afacerilor Interne. FSNPPC transmite că declarațiile premierului au fost asociate imediat cu planurile vicepremierului Cătălin Predoiu privind restructurarea ministerului. Aceasta a generat îngrijorări în rândul personalului, existând temeri privind posibile disponibilizări.

La nivelul MAI, la 31 iulie 2025, erau 17.000 de polițiști și militari eligibili pentru pensionare, în timp ce în Ministerul Apărării Naționale existau 7.000 de militari cu drept de pensionare.

Adăugând personalul din serviciile secrete, peste 24.000 de persoane din familiile ocupaționale Apărare, Siguranță Publică și Securitate Națională ar putea părăsi structurile în cazul modificării legislației. Sindicaliștii avertizează că acest lucru ar putea adânci deficitul de personal existent, deja de peste 21%.

„Cunoaştem, din afirmaţiile vicepremierului, ministru al afacerilor interne, domnul Cătălin Predoiu, faptul că la nivel de M.A.I., la data de 31 iulie 2025, existau 17.000 poliţişti/ militari care îndeplinesc deja condiţiile de pensionare ! În urmă cu două săptămâni ministrul apărării a anunţat public că în M.Ap.N. sunt 7000 de militari care îndeplinesc condiţiile de pensionare. Prin urmare, fără să cunoaştem cifra din serviciile secrete, la nivelul familiei ocupaţionale Aprărare, Siguranţă Publică şi Securitate Naţională, avem în acest moment peste 24.000 poliţişti / militari care îndeplinesc condiţiile de pensionare”, mai precizează comunicatul.

FSNPPC subliniază că pensionarea masivă a polițiștilor și militarilor ar putea afecta grav capacitatea instituțiilor de a-și îndeplini misiunile.

„Prin pensionarea a 24.000 de poliţişti/ militari din cei peste 240.000 de angajaţi din această familie ocupaţională, pe fondul deja existentului deficit de personal de peste 21%, s-ar mai adăuga aproape 10% deficit de personal”, se arată în comunicat.

Sindicaliștii avertizează că un deficit total de 30% ar putea împiedica îndeplinirea misiunilor de securitate și apărare.

În document se menționează că orice modificare a legislației privind salariile, cariera și pensionarea polițiștilor și militarilor ar putea genera efecte negative directe asupra predictibilității profesionale. FSNPPC precizează că este necesar ca aceste trei aspecte să rămână stabile pentru a asigura funcționarea corespunzătoare a sistemului de ordine și securitate.