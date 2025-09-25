Mesaj important pentru persoanele care călătoresc cu trenurile CFR Călători. În noaptea de joi spre vineri, 26 septembrie 2025, platforma online de vânzare a biletelor va fi oprită temporar pentru lucrări de mentenanță.

Intervalul vizat este între orele 00:00 și 05:00, perioadă în care pasagerii nu vor putea achiziționa bilete prin site-ul oficial sau aplicația mobilă.

Compania recomandă ca biletele să fie cumpărate în avans, înainte de întreruperea programată.

Călătorii care dețin deja bilete pentru trenurile ce circulă în acest interval le vor putea prezenta controlorilor în format PDF, fie în variantă digitală pe telefon sau tabletă, fie tipărite, descărcate anterior orei 00:00.

CFR Călători precizează că modificările sau anulările biletelor cumpărate online vor putea fi efectuate doar în afara intervalului de mentenanță. Pentru asistență, pasagerii pot trimite întrebări la adresa de e-mail bileteonline@cfrcalatori.ro.

Operatorul feroviar își cere scuze pentru eventualele neplăceri cauzate, subliniind că aceste lucrări au rolul de a îmbunătăți funcționarea platformei digitale.

Reamintim că cei de la CFR Călători au venit cu o altă informare în urmă cu câteva zile, referitoare la circulația trenurilor între stațiile Brașov – Hărman, în perioada 6 – 10 octombrie.

Urmare unor lucrări la infrastructura feroviară între stațiile Brașov – Hărman solicitate și realizate de către CNCF CFR SA – managerul căii ferate, vor interveni următoarele modificări în circulația trenurilor, astfel:

În perioada 6 – 10 octombrie 2025

trenul IR 12407 Dej Călători – Brașov va circula ca și tren IR 12409 în relația Dej Călători (plecare ora 03.04) – Deda – Miercurea Ciuc – Sfântu Gheorghe – Hărman – Brașov Triaj – Brașov (sosire ora 09.50).

trenul IR 1543 Brașov – Iași va circula ca și tren IR 12543 în relația Brașov (plecare ora 12.02) – Brașov Triaj – Hărman – Siculeni – Adjud – Ramificația Pașcani – Iași (sosire ora 19.32).

Pasagerii care au bilete la trenurile afectate pot primi, la cerere, contravaloarea biletelor achiziţionate şi neutilizate (fie pentru întreaga rută, fie pentru distanța neefectuată din ruta respectivă), conform Regulamentului de transport pe calea ferată în vigoare. Detalii pe www.cfrcalatori.ro, la secţiunea Trafic intern/Renunțarea la călătorie.

Informații despre circulația trenurilor: