Proiectul vizează acordarea sumei de 2.000 de lei pentru fiecare dintre cei 85 de absolvenți de gimnaziu care au încheiat Evaluarea Națională cu media 10 și a sumei de 5.000 de lei pentru fiecare dintre cei 42 de absolvenți de liceu care au obținut media 10 la Bacalaureat. Aceste cuantumuri sunt identice cu cele stabilite în anul precedent.

Documentul include mențiunea că stimulentele se acordă și absolvenților care au obținut media 10 în sesiunea specială a examenului de Bacalaureat. Lista nominală a beneficiarilor și modalitatea de acordare a sumelor vor fi aprobate ulterior prin ordin de ministru.

Conform datelor oficiale, în vara acestui an au fost 42 de absolvenți de liceu cu media 10 la Bacalaureat: 32 în sesiunea iunie 2025, unul în sesiunea specială și nouă la examenul de Bacalaureat german, sesiunea iunie 2025. Totodată, 85 de absolvenți de clasa a VIII-a au obținut media 10 la Evaluarea Națională.

Ministerul Educației subliniază că aceste stimulente se adaugă altor măsuri de sprijin pentru elevi, precum bursele sociale sau premiile în bani pentru rezultatele de la competițiile școlare naționale și internaționale.

În același timp, instituția arată că a reușit să asigure plata salariilor și burselor pentru anul în curs și să mențină componenta socială în politicile sale, urmărind totodată recompensarea excelenței.

Potrivit explicațiilor oferite de ministrul Daniel David, noile stimulente vor fi acordate alături de premiile în bani pentru rezultatele obţinute în competiţiile şcolare, conform reglementărilor în vigoare.