După mai multe dezbateri, proteste din partea elevilor, părinților și a profesorilor, autoritățile au decis totuși să reducă numărul burselor acordat.

Conform Ministerului Educației și Cercetării, elevii vor putea primi de acum, doar trei tipuri de burse:

Bursa de merit

Bursa socială

Bursa tehnologică

Alte categorii de burse precum cele de excelență olimpică I și II și cele de reziliență nu vor mai fi acordate din considerente bugetare.

Cuantumurile burselor pentru elevi în anul școlar 2025-2026 au fost stabilite recent în cadrul ședinței Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar (CNFIP), desfășurate pe 8 august la Ministerul Educației.

Valorile burselor rămân aceleași ca în anul precedent, în ciuda creșterii generale a costurilor de trai. Astfel, bursa de merit va fi în continuare de 450 de lei pe lună, iar bursele socială și tehnologică se mențin la 300 de lei lunar.

Reprezentanții Federației Naționale a Părinților – Edupart au atras atenția că aceste sume nu reflectă realitatea economică și dificultățile financiare cu care se confruntă multe familii.

Sumele stabilite prin metodologia în vigoare sunt:

Bursa de merit: 450 lei/lună

Bursa socială: 300 lei/lună

Bursa tehnologică: 300 lei/lună

Bursa de merit se acordă astfel:

Elevilor de gimnaziu, liceu și învățământ profesional (inclusiv dual).

Se oferă celor care au media generală ≥ 9,00 și se află în primii 15% din elevii clasei. Dacă mai mulți elevi au media egală cu ultimul eligibil, se pot aplica criterii specifice decise de școală.

Se oferă celor care au media generală ≥ 9,00 și se află în primii 15% din elevii clasei. Dacă mai mulți elevi au media egală cu ultimul eligibil, se pot aplica criterii specifice decise de școală. Pentru clasa a V-a: se ia în calcul media primelor două intervale de curs, iar pentru clasa a IX-a: media de admitere (pentru profiluri vocaționale – artistic, sportiv, teologic, militar – se utilizează media finală de admitere după reglementările specifice).

Bursa se acordă automat, la propunerea profesorului diriginte, fără cerere scrisă.

Dacă un elev acumulează 10 sau mai multe absențe nemotivate într-o lună, dreptul la bursă este suspendat pentru luna respectivă.

Bursa socială este destinată elevilor din medii vulnerabile sau cu nevoi speciale, cum ar fi:

Elevi din familii cu venituri reduse, sub pragul de incluziune socială;

Elevi cu dizabilități, afecțiuni cronice sau oncologice, dar și cei școlarizați prin „Școala din spital” sau la domiciliu, pentru perioade mai lungi de 4 săptămâni;

Elevi orfani sau aflați sub măsuri de protecție;

scopul este susținerea participării la învățământ și prevenirea abandonului școlar.

Această bursă se poate cumula cu bursa de merit și cu cea tehnologică

Bursa tehnologică este rezervată elevilor din învățământul profesional (inclusiv dual). Ea are un cuantum lunar de 300 lei.