România se mândrește cu universități de prestigiu care oferă o gamă extrem de variată de programe de studii, facilitând dezvoltarea academică și profesională a mii de studenți în fiecare an. De la universitățile istorice la cele moderne, fiecare instituție contribuie semnificativ la formarea tinerelor generații și la cercetarea de excelență.

Cu o istorie de peste 160 de ani, Universitatea din București este un spațiu academic dinamic și incluziv, centrat pe student și caracterizat prin creativitate, inovare și pragmatism. Compusă din 20 de facultăți, UB oferă 95 de programe de licență, 223 de programe de masterat, 8 programe de masterat didactic, 23 de școli doctorale pe domenii specifice și o școală pentru studii doctorale interdisciplinare, peste 50 de centre și 9 stațiuni de cercetare.

Facultățile includ: Administrație și Afaceri, Biologie, Chimie, Drept, Filosofie, Studii Interdisciplinare, Fizică, Geografie, Geologie și Geofizică, Istorie, Jurnalism și Științele Comunicării, Limbi și Literaturi Străine, Litere, Matematică și Informatică, Psihologie și Științele Educației, Sociologie și Asistență Socială, Științe Politice, Teologie Baptistă, Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” și Teologie Romano-Catolică, precum și Departamentul de Educație Fizică și Sport.

UB are peste 34.000 de studenți, 1.300 de profesori și 600 de cercetători, alături de 1.200 de angajați administrativi, constituind o comunitate puternică și solidară, orientată către excelență și integrarea rapidă a absolvenților pe piața muncii.

Istoria universității datează din 1919, cu un proces de unificare în 1959 între universitatea românească și cea maghiară, creând instituția de astăzi. Inițial, UBB avea șase facultăți: Matematică și Fizică, Chimie, Științe Naturale-Geografie, Filologie, Științe Juridice, Istorie și Filosofie.

Astăzi, UBB este emblemă de succes a Clujului și a României, oferind facultăți precum: Matematică și Informatică, Fizică, Chimie și Inginerie Chimică, Biologie și Geologie, Geografie, Știința și Ingineria Mediului, Drept, Litere, Istorie și Filosofie, Sociologie și Asistență Socială, Psihologie și Științe ale Educației, Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, Studii Europene, Business, Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, Educație Fizică și Sport, Teologie Ortodoxă, Teologie Greco-Catolică, Teologie Reformată și Muzică, Teologie Romano-Catolică, Teatru și Film, Inginerie și Științe Medicale și ale Sănătății.

UBB se afirmă ca o universitate vie și constructivă, bine integrată în societate și orientată spre inovare și cunoaștere.

UVT este cea mai mare instituție de învățământ superior din vestul României, oferind o ofertă educațională extrem de cuprinzătoare: 81 de programe de licență în 35 de domenii, organizate în 11 facultăți. Domeniile acoperite includ științe exacte, științe biologice, sociale, economice, administrative și juridice, științe umaniste, arte și educație fizică.

Facultățile UVT sunt: Arte și Design, Chimie, Biologie și Geografie, Drept, Economie și Administrare a Afacerilor, Educație Fizică și Sport, Fizică, Litere, Istorie, Filosofie și Teologie, Matematică și Informatică, Muzică și Teatru (Departamentele Muzică și Teatru), Sociologie și Psihologie, Științe ale Guvernării și Comunicării. Programul de studii include cursuri în română, engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă și japoneză.

Fondată în 1860, UAIC este cea mai veche universitate din România. Cu 15 facultăți, peste 25.000 de studenți și peste 700 de cadre didactice titulare, universitatea are parteneriate cu peste 600 de instituții internaționale. Facultățile includ Biologie, Chimie, Drept, Economie și Administrarea Afacerilor, Educație Fizică și Sport, Filosofie și Științe Social-Politice, Fizică, Geografie și Geologie, Informatică, Istorie, Litere, Matematică, Psihologie și Științe ale Educației, Teologie Ortodoxă și Teologie Romano-Catolică.

UAIC promovează excelența în cercetare și un model didactic interactiv și creativ.

Înființată prin Legea 138/25 aprilie 1947, Universitatea din Craiova este o instituție de stat de prim rang. Evaluarea instituțională a Agenției Române de Asigurare a Calității în 2009 i-a acordat „Gradul de încredere ridicat”. De-a lungul a două decenii, universitatea s-a situat constant în primele 10 universități din România în clasamentele naționale și internaționale.

Rezultate remarcabile în ranking-uri internaționale:

University Ranking by Academic Performance 2011: categoria B, locul 1630 mondial.

Ranking Web of World Universities, iulie 2012: locul 10 în România, 1222 mondial.

Mondial Top Universities and Colleges 2012: locul 8 în România, 1421 mondial.

University Web Ranking 2012: locul 10 în România, 1707 mondial.

Universitatea din Craiova are 122 de parteneri ERASMUS și 25 de parteneri internaționali în Europa, Africa, Asia, America de Nord și de Sud și este afiliată la numeroase organizații academice europene și internaționale (EUA, CER, IAU, IAUP, AUF, BSUN, AEUA).

Facultățile includ Agronomie, Automatică, Calculatoare și Electronică, Drept (inclusiv filiala Drobeta Turnu-Severin), Economie și Administrarea Afacerilor (cu filiala Drobeta Turnu-Severin), Educație Fizică și Sport (cu filiala Drobeta Turnu-Severin), Inginerie Electrică, Litere (cu filiala Drobeta Turnu-Severin), Matematică și Informatică, Mecanică (cu filiala Drobeta Turnu-Severin), Teologie Ortodoxă și Științe Sociale. Universitatea se remarcă prin performanțele academice și implicarea activă în comunitatea europeană și internațională.

Cu o existență de peste 30 de ani, Universitatea Ovidius este un vector important de dezvoltare academică și regională. Facultățile includ: Arte, Construcții, Drept și Științe Administrative, Educație Fizică și Sport, Farmacie, Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă, Istorie și Științe Politice, Litere, Matematică și Informatică, Medicină, Stomatologie, Psihologie și Științele Educației, Științe Aplicate și Inginerie, Științe ale Naturii și Științe Agricole, Științe Economice și Teologie. Universitatea oferă și programe de învățământ la distanță sau cu frecvență redusă.

Calitatea profesorilor, diversitatea programelor, performanțele studenților și implicarea în comunitate definesc Universitatea Ovidius ca un reper academic și cultural.

