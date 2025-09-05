Accidentul s-a produs în octombrie 2021, la intrarea în Pasajul Sudului din Capitală. Șoferul a încercat să blocheze intenționat o altă mașină, tăindu-i calea și forțând-o să lovească bordura și gardul de protecție.

Impactul a fost surprins de camera de bord a victimei și a arătat clar manevra periculoasă (vezi imaginile la finalul articolului).

În urma coliziunii, o pasageră aflată în vehiculul lovit a fost rănită grav. Medicii au stabilit că femeia a avut nevoie de aproximativ 100 de zile de îngrijiri medicale.

Femeia rănită a declarat că înainte de accident l-a observat pe șoferul agresiv, dar nu s-a gândit că acesta îi va tăia brusc calea.

Ea a explicat că nu își amintește absolut nimic din momentul impactului, întrucât a rămas inconștientă. Consecințele medicale și traumele provocate au fost severe și au confirmat gravitatea faptei.

În timpul anchetei și al procesului, inculpatul a admis doar parțial vinovăția. El a invocat că cealaltă mașină circula cu o viteză de aproape 100 km/h și că pasagera rănită nu purta centura de siguranță.

Judecătorii nu au acceptat aceste justificări, considerând că manevra intenționată de șicanare a fost factorul determinant al accidentului.

Instanța a explicat clar de ce a încadrat cazul la tentativă de omor și nu la un simplu accident rutier. În motivare se arată că inculpatul „a prevăzut ca posibil decesul părților civile și l-a acceptat, perseverând în manevra periculoasă de închidere a traiectoriei celuilalt autovehicul în punctul de maxim risc, folosind, practic, vehiculul ca instrument de agresiune rutieră.”

Sentința din primă instanță prevede cinci ani de închisoare pentru tentativă de omor. În plus, mașina cu care a fost comisă fapta a fost confiscată, iar bărbatul nu are dreptul să mai conducă timp de cinci ani.

Dacă hotărârea va rămâne definitivă la Curtea de Apel, inculpatul și compania sa de asigurări vor trebui să plătească despăgubiri de 35.000 de euro victimei rănite și proprietarului mașinii distruse.

Avocatul șoferului a anunțat că va contesta decizia.

Vezi aici imaginile accidentului.