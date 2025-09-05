Adevărul despre zacuscă. Zacusca este unul dintre preparatele cele mai îndrăgite de către români, însă originea sa rămâne un mister. Denumirea este de origine slavă și înseamnă „aperitiv”, „mic dejun” sau „gustare”, iar prima mențiune a acestui delicios preparat datează din secolul al XVIII-lea

Zacusca se prepară în principal din vinete coapte, ceapă călită, pastă de roșii și ardei copți. În unele rețete se adaugă și alte legume, precum morcovi, ciuperci sau țelină. Aroma preparatului este completată de foi de dafin, ulei, sare și piper.

În trecut, acest preparat era mult mai simplu, fiind bazat doar pe ardei și ceapă. Ulterior, au fost adăugate vinetele și roșiile, care au schimbat complet savoarea preparatului. Cu puțin ulei, sare și piper, gustul devine cu adevărat desăvârșit.

Fiecare regiune a României are însă propria versiune de zacuscă. De exemplu, în Moldova predomină vinetele, iar în Transilvania cantitatea de ardei este mai mare. Traversând granița în țările vecine, vei descoperi și mai multe interpretări ale acestui preparat, fiecare cu propria nuanță de gust.

În Bulgaria, se numește Kyopolou, iar în Serbia, Ajvar. Deși diferențele dintre ele sunt subtile, fiecare are un gust distinct, modelat de tradițiile și ingredientele specifice zonei.

Zacusca nu este doar un fel de mâncare, având o importanță deosebită în cultura românească. La nunți, de exemplu, un borcan de zacuscă făcut în casă poate fi un dar apreciat pentru invitați, transmitând recunoștința gazdelor.

De asemenea, în timpul sărbătorilor, precum Crăciunul, zacusca poate deveni un element central al mesei festive, aducând savoare și tradiție.

Zacusca de vinete este cea mai cunoscută și apreciată. Aceasta se prepară din vinete, ardei și ceapă, combinate cu ulei și diverse condimente pentru un gust bogat și aromat.

Zacusca de ciuperci reprezintă o opțiune mai puțin răspândită, dar la fel de savuroasă. Este făcută din ciuperci, ardei și ceapă, asezonate cu ulei și condimente.

Zacusca de fasole se prepară din fasole, ardei și ceapă, amestecate cu ulei și condimente, oferind o alternativă nutritivă și consistentă.

Zacusca de pește este o variantă mai exotică, ce combină aromele specifice peștelui cu legumele tradiționale și condimente.

Spre deosebire de metoda clasică, care implică ore lungi de gătit și fierbere, Florin Dumitrescu propune o variantă rapidă, ușoară și gustoasă.

Ingrediente:

1 ardei kapia

1 vânătă

1 ceapă

2 căței de usturoi

2-3 frunze de busuioc verde

2-3 linguri de ulei de floarea-soarelui

5-6 roșii cherry

sare și piper

Mod de preparare

Rețeta respectă baza tradițională, însă adăugarea busuiocului proaspăt și a usturoiului conferă un plus de aromă, inspirat din bucătăria mediteraneană. În locul sosului obișnuit, se folosesc roșii cherry, care aduc un echilibru ideal între dulce și acrișor.

Vinetele și ardeii sunt copți pentru a obține gustul autentic, în timp ce ceapa și usturoiul sunt sotate în ulei pentru a forma baza preparatului. Legumele sunt apoi combinate, lăsate să se îmbine aromele și asezonate cu sare și piper.

Zacusca poate fi servită caldă, imediat după preparare, sau rece, pe pâine proaspătă, ori ca garnitură pentru fripturi. Chef-ul sugerează, de asemenea, adăugarea de cimbru, foi de dafin sau morcov ras, pentru a obține un gust mai bogat.