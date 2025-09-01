Murăturile egiptene (torshi sau mekhalel) reprezintă un element central al tradiției culinare din Egipt, fiind disponibile peste tot: în piețe, supermarketuri sau magazine specializate în murături. Ele combină legume proaspete, condimente și procesul de fermentare, oferind un gust unic.

Variantele picante sunt deosebit de populare, deoarece adaugă un contrast puternic preparatelor. Torshi poate fi pregătit în casă sau achiziționat gata preparat, dar tradiția egipteană recomandă fermentarea naturală. Aceste murături sunt folosite ca garnitură la mâncăruri de carne, orez sau legume și sunt consumate zilnic de egipteni.

Mekhalel sau torshi reprezintă murături egiptene tradiționale, folosite atât ca aperitiv, cât și ca garnitură. Numele egiptean „mekhalel” مخلل înseamnă „murat” și provine din خل, care înseamnă oțet.

Cuvântul „torshi” este împrumutat din turcă, dar nu este la fel de folosit în Egipt. Rețeta tradițională combină legume, ardei iute, condimente și oțet, oferind un gust caracteristic și crocant. Murăturile pot fi preparate în borcane mari, păstrându-și aroma și textura pentru săptămâni întregi.

Pregătirea torshi începe cu alegerea legumelor proaspete. Rețeta pentru un borcan de 2 litri include castraveți, morcovi, ridichi, conopidă și ceapă mică. Usturoiul se taie în sferturi, iar ardeii iuți se pregătesc separat – atât ardei roșu măcinat, cât și ardei verde tocat.

Pentru aromă și conservare, se folosesc sare grunjoasă, oțet și condimente precum chimen negru, piper negru și zahăr. De asemenea, se adaugă ulei pentru a menține textura crocantă și a completa gustul. Măslinele întregi sunt incluse pentru un plus de savoare, iar cantitățile exacte asigură un echilibru între aciditate și picant.

Borcanul trebuie să fie curat și etanș pentru ca murăturile să se păstreze corect. Se recomandă ca legumele și condimentele să fie aranjate compact, dar fără a strivi legumele, pentru a păstra textura crocantă.

Ingrediente pentru un borcan de 2 litri:

5 castraveți

3 morcovi

3 ridichi

6 căței de usturoi, tăiați în 4

2 căni de apă

1 cană de oțet

½ conopidă

¼ cană ceapă mică

½ cană ardei iute roșu măcinat

½ cană ardei iute verde, tocat

½ cană sare grunjoasă

3 linguri ulei de măsline

1 lingură semințe negre de chimen

1 lingură piper negru

1 lingură zahăr

Un pumn de măsline

Mod de preparare:

Spală și taie legumele conform indicațiilor: castraveți felii, morcovi felii, ridichi felii, conopidă bucăți mici, ceapă și usturoi tăiate.

Ardeiul iute roșu și verde se pregătesc separat și se adaugă peste legume.

Pune legumele, usturoiul și măslinele într-un borcan curat de 2 litri.

Adaugă sarea, zahărul, piperul și semințele de chimen, apoi uleiul și oțetul.

Toarnă apă cât să acopere complet legumele. Amestecă ușor pentru distribuirea condimentelor.

Închide borcanul ermetic și lasă-l la temperatura camerei pentru fermentare sau conservare.

Murăturile se vor maturiza în 7-14 zile, timp în care dezvoltă aroma specifică murăturilor egiptene.

Murăturile egiptene, cunoscute sub denumirea de mekhalel, au o tradiție care datează de secole, fiind prezente încă din perioada faraonilor. În acele timpuri, legumele erau conservate prin fermentare (ca și peștele fesikh), pentru a fi consumate pe tot parcursul anului. Această metodă a fost esențială în climatul cald al Egiptului, asigurând hrană sigură și gustoasă.

Ele se servesc în mod tradițional alături de preparate principale, cum ar fi carne la grătar, pui, miel sau pește, dar și cu orez, foul (preparat tradițional egiptean pe bază de fasole fava) sau falafel.

Murăturile adaugă un contrast deosebit care completează aromele felurilor principale. În restaurantele egiptene, tot murăturile sunt adesea prezente ca aperitiv, servit în farfurii mici, pentru a stimula apetitul înainte de masă.

Līmūn mekhalal, cunoscut ca lămâi murate, este un element popular în bucătăria egipteană, folosit pentru a da savoare preparatelor și pentru a completa murăturile asortate.

Lămâile murate sunt apreciate pentru aroma intensă, ușor acrișoară și picantă, care se combină perfect cu fripturile, preparatele din carne sau legumele. În Egipt, acestea sunt nelipsite de pe mesele festive, dar și în consumul zilnic, fiind considerat și un ingredient versatil pentru sosuri și garnituri.

Ingrediente pentru lămâi murate:

2 kilograme de lămâi mici

2 căni de sare

1 cană de șofran

¼ cană de chimen negru

¼ kg ardei roșu iute

¼ kg ardei verde iute

Apă fierbinte

Ulei de măsline

Mod de preparare:

Pune apa la fiert într-o oală mare.

Crestează fiecare lămâie în formă de X.

Pune lămâile în apa fierbinte și lasă-le până dau un clocot.

Ia oala de pe foc și păstrează apa pentru utilizare ulterioară.

Amestecă șofranul și chimenul negru într-un bol, apoi umple lămâile cu acest amestec.

Pune ardeiul roșu în blender cu puțină apă clocotită și sare.

Adaugă piper măcinat și sare în apa clocotită rămasă.

Așază lămâile într-un borcan sterilizat, bine închis.

Adaugă ardeiul verde iute și toarnă apă clocotită peste lămâi, până le acoperă complet.

Toarnă un strat de ulei de aproximativ un deget peste lămâi și închide borcanul ermetic.

Sfaturi și utilizare:

Lăsați lămâile să stea 3 zile la murat înainte de consum.

Acestea se pot servi ca aperitiv lângă fripturi sau poate fi adăugat la murăturile asortate pentru un gust mai intens.

Poate fi folosit și pentru prepararea sosurilor pe bază de lămâie, pentru un plus de aromă.

Secrete inedite:

Apa clocotită în care au fiert lămâile poate fi păstrată pentru uz extern, fiind folosită tradițional în tratamente pentru mătreață sau pentru clătirea părului.