Renumita nutriționistă Mihaela Bilic a publicat pe pagina sa de Facebook un material amplu dedicat acestui subiect.

Puțină biochimie: lacto-fermentația este o metodă tradițională de conservare a alimentelor, care implică lăsarea legumelor la macerat cu sare într-un mediu închis, fără acces la aer. În acest proces, bacteriile – în special lactobacilii – transformă glucidele din legume, eliberând gaz, enzime și acid lactic. Acest acid joacă rolul de conservant natural, scade pH-ul și împiedică multiplicarea microorganismelor care ar putea altera produsul.

Aciditatea creată elimină bacteriile dăunătoare și favorizează dezvoltarea bacteriilor benefice, cu efect probiotic. Fermentația se stabilizează de la sine după aproximativ 2-3 săptămâni, când nivelul de acid lactic atinge echilibrul. Această tehnică stă la baza obținerii murăturilor, a produselor lactate fermentate și a unor tipuri de brânzeturi.

Spre deosebire de metodele care implică tratamente termice – precum fierberea sau congelarea –, lacto-fermentația păstrează calitățile nutritive ale legumelor și le face chiar mai ușor de digerat. Nutrienții devin mai ușor asimilabili, iar conținutul de vitamine poate crește. De exemplu, varza murată conține de două ori mai multă vitamina C decât varza proaspătă, are un conținut mai scăzut de sulf, iar fibrele sale sunt parțial înmuiate, ceea ce reduce riscul de indigestie.

Practic, aproape toate legumele și unele fructe pot fi transformate în murături: castraveți, gogonele, conopidă, ceapă, morcovi, ridichi, sfeclă, dar și pepeni, mere sau gutui. În urma fermentației, acestea devin surse de enzime, vitamine și minerale, dar și de microorganisme benefice – de la câteva milioane până la un miliard pe gram de aliment fermentat.

Pe lângă produsele lactate acide și brânzeturi, murăturile se numără printre cele mai valoroase surse de bacterii vii, precum lactobacili și bifidobacterii, care întăresc sistemul imunitar. Consumul regulat de alimente probiotice ajută la echilibrarea florei intestinale, reduce inflamația, previne intoleranțele digestive, susține digestia și ameliorează simptomele sindromului de colon iritabil.

Murăturile fac parte din tradițiile culinare românești și sunt extrem de ușor de preparat, păstrându-se timp îndelungat. Datorită concentrației mari de bacterii benefice, ele pot fi considerate „alimente vii”, bogate în vitamina C și recomandate pentru consum frecvent. Practic, sănătatea devine gustoasă și accesibilă oricui – tot ce aveți nevoie sunt legume, un borcan, apă și sare.

Iată mesajul său: