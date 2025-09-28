Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, a sugerat că Maia Sandu ar putea fi pregătită să anuleze alegerile, comparând situația cu ceea ce s-a întâmplat anul trecut în România. El a declarat că victoria opoziției este clară, motiv pentru care un astfel de scenariu este luat în calcul. Dodon a îndemnat cetățenii să participe la un „protest pașnic” în fața Parlamentului, programat luni la ora 12:00, pentru a apăra rezultatul alegerilor.

„Maia Sandu a dat de înțeles astăzi că este gata să anuleze alegerile. Asta înseamnă că ei pregătesc, posibil, un scenariu ca în România. Știm ce a avut loc în România anul trecut, anularea alegerilor”,spune fostul președinte moldovean. „Faptul că Opoziția va învinge în aceste alegeri parlamentare deja este evident. Trebuie să nu le permitem să anuleze votul. De aceea, mâine la ora 12 va aștept in fata Parlamentului pentru a protesta pașnic și a ne apăra Victoria”, completează el.

Cu câteva zile înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova, pe canale private de Telegram au început să circule trei posibile scenarii pe care actuala Putere le-ar putea lua în considerare după scrutin. Unul dintre acestea, prezentat ca ultimă opțiune, ar presupune invalidarea alegerilor. După vot, președinta Maia Sandu a declarat că este la curent cu acest scenariu și a acuzat Rusia de răspândirea dezinformării.

Premierul Dorin Recean a declarat, după ce a votat, că autoritățile au înregistrat mai multe incidente în cadrul alegerilor parlamentare, conform Moldpres. El a asigurat că instituțiile statului monitorizează atent procesul electoral și iau toate măsurile necesare pentru ca votul să se desfășoare într-un mod „bine organizat și protejat”.

De asemenea, prim-ministrul a precizat că au fost documentate tentative de mobilizare a cetățenilor, inclusiv din stânga Nistrului, pentru a merge la vot în România.

„Aceste incidente sunt documentate. La fel, ieri, în ziua tăcerii, dar și azi, anumiți concurenți electorali încă mai fac agitație electorală. Acestea sunt tipurile de incidente care sunt semnalizate până la această oră. Poliția, celelalte instituții veghează asupra procesului electoral”, a afirmat șeful Guvernului. „Avem ingerințe așa cum am discutat în toată această perioadă și le observăm și acum. Instituțiile își îndeplinesc obligațiunile pentru ca să ne asigurăm că avem un proces de vot bine organizat și protejat”, a punctat Recean.

Premierul Dorin Recean a făcut referire și la posibile provocări în procesul de vot din diaspora, precizând că autoritățile au colaborat cu parteneri din țările prietene pentru a anticipa și preveni scenarii prin care votul ar putea fi deturnat sau blocat. El a asigurat că toate procedurile sunt puse la punct pentru a garanta un proces electoral bine organizat și protejat.

Totodată, Recean a subliniat că este esențial ca cetățenii să-și exprime votul în mod liber și cinstit.