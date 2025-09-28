La munte, vor fi așteptate lapoviță și ninsori, iar precipitațiile se vor manifesta pe aproape întreg teritoriul României. În zona Transilvaniei și a Carpaților Orientali, cantitățile de precipitații ar putea fi moderate, cu acumulări de până la 15 litri pe metru pătrat.

În primele zile ale lunii octombrie, mai exact între 1 și 2 octombrie, se estimează depunerea unui strat de câțiva centimetri de zăpadă în jumătatea de nord a Carpaților Orientali.

Valul de aer polar va menține temperaturile sub limitele normale pentru începutul lunii octombrie. Meteorologii prognozează că frigul va persista până aproximativ la jumătatea lunii octombrie, afectând inclusiv zonele montane situate la altitudini de peste 1.800 de metri.

Circulația aerului se va reorienta din sector nord-estic, favorizând pătrunderea aerului rece și polar dinspre Câmpia Rusă, ceea ce va accentua senzația de frig.

„Precipitațiile sunt în extindere, vor veni local în majoritatea regiunilor, iar luni vor ocupa cam toată țara. Prin Transilvania și zona de munte vor fi și moderate cantitativ, în sensul că așteptăm să se acumuleze pe alocuri și 15 l/mp. Circulația aerului se va reorienta în zilele următoare din sector nord-estic, ceea ce înseamnă pătrunderea unui aer mai rece, polar, dinspre Câmpia Rusă. Din acest motiv, vremea va fi rece la altitudini de peste 1.800 metri. Luni spre marți, 1 octombrie, ne așteptăm și la ninsori și lapoviță și este posibil să se depună un strat de câțiva centimetri, mai ales în jumătatea de nord a Carpaților Orientali”, a explicat Mihai Timu, meteorolog ANM, pentru Digi24.

Anterior, ANM a publicat prognoza pentru perioada 29 septembrie-27 octombrie 2025, anunțând evoluția temperaturilor și a regimului pluviometric pentru fiecare săptămână în parte.

În prima săptămână, valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice perioadei pe întreg teritoriul României. Abaterea termică negativă va fi ușor mai accentuată în regiunile nord-estice. Regimul pluviometric va fi excedentar în întreaga țară, iar cantitățile de precipitații vor fi mai însemnate în sud-vest.

În această perioadă, temperaturile medii vor fi, în general, apropiate de cele normale pentru interval, cu posibilitatea unor valori ușor mai coborâte în est. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivel național.

Pentru a treia săptămână a intervalului prognozat, temperatura medie a aerului va avea valori, în general, apropiate de cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile. Regimul pluviometric se va menține la nivelul celui normal pentru interval, pe întreg teritoriul României.

În ultima săptămână a prognozei, mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această perioadă, în toate regiunile țării. Cantitățile de precipitații vor fi, de asemenea, apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivel național.