Se strică vremea! Vântul va continua să bată cu intensitate în județul Caraș-Severin, iar temperaturile maxime vor varia între 14 grade în estul Transilvaniei și 22 de grade în Banat.

În Dobrogea și în Bărăgan, ziua va fi în general însorită, deși temperaturile vor fi mai scăzute decât normal pentru această perioadă, atingând cel mult 20 de grade în Bărăgan. La malul mării, vântul se va intensifica, cu rafale de 40-45 km/h.

În sudul Moldovei și în nordul Munteniei, valorile termice rămân răcoroase, cu maxime în jur de 20 de grade. Vremea însă va fi plăcută: soare, vânt slab și o atmosferă agreabilă după orele prânzului.

În nordul Moldovei și în Bucovina, cerul va fi senin și condițiile meteo plăcute, dar temperaturile se mențin scăzute, cu maxime de aproximativ 17 grade. Pe timpul nopții, în zona Bucovinei se vor înregistra doar 3 grade.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș cerul va fi parțial noros, cu șanse de ploaie slabă pe alocuri, însă vor fi și intervale cu soare, iar valorile termice cresc comparativ cu ziua precedentă. Cele mai ridicate temperaturi se vor înregistra în Maramureș, până la 21 de grade.

În vestul țării, vremea va fi instabilă, cu înnorări temporare și posibile ploi locale. Vântul va sufla cu putere în Banat, mai ales în județul Caraș-Severin, unde rafalele pot atinge 70 km/h. Temperaturile se vor menține în limite normale pentru această perioadă a anului.

În dimineața aceasta, în Transilvania este destul de rece, mai ales în depresiuni, unde se formează și brumă. Treptat, soarele își va face apariția, iar temperatura va crește ușor. În vestul regiunii, sunt posibile câteva înnorări și ploi slabe.

Și în Oltenia cerul se va acoperi parțial de nori, cu șanse de ploaie pe alocuri. În general, vremea va fi mai bună decât ieri, dar temperaturile rămân sub media perioadei, atingând maximum 21 de grade la Drobeta-Turnu Severin.

În regiunile sudice situația va fi similară: intervale cu înnorări, puțin soare și posibile ploi scurte. Maximele vor urca până la 20-21 de grade în Lunca Dunării.

În București, vântul va slăbi astăzi, iar soarele va apărea pe alocuri, temperaturile crescând ușor față de ieri, până la 21 de grade. Noaptea, cerul se va degaja treptat, dar se va răci puțin, cu valori de 8 grade în centrul orașului și aproximativ 5 grade la periferie.

La munte, vremea va fi rece pentru această perioadă a anului, cu nori care vor trece pe alocuri și posibil câțiva stropi de ploaie. Vântul va sufla puternic în Munții Banatului, atingând viteze de 80-90 km/h.